Familiares de dos hombres que murieron en ataques contra narcolanchas en el Caribe demandaron al Gobierno de Estados Unidos: "Constituyen muertes injustas"

Este martes 27 de enero, los familiares de dos ciudadanos trinitenses que perdieron la vida durante un ataque militar de Estados Unidos contra una embarcación supuestamente del narcotráfico interpusieron una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump por homicidio culposo.

Se trata de la primera acción legal que recae sobre el Gobierno estadounidense luego de los ataques ejecutados por el fuerzas militares en el marco del despliegue militar en el Caribe y el Pacífico oriental, que dejaron una saldo de alrededor de 125 muertos.

Los familiares de Chad Joseph, de 26 años, y Rishi Samaroo, de 41, interpusieron la demanda en una corte federal de Massachusetts alegando que sus casos “constituyen muertes injustas y ejecuciones extrajudiciales”.

VEA TAMBIÉN Comando Sur confirmó el ataque a una nueva narcolancha, la primera desde que Maduro fue capturado o

“Estos asesinatos premeditados e intencionales carecen de cualquier justificación legal plausible”, añade la demanda.

El recurso legal indica que “fueron simplemente asesinatos, ordenados por individuos en los más altos niveles del gobierno y obedecidos por oficiales militares en la cadena de mando”.

Se dice que ambos hombres se encontraban entre los seis muertos que se reportaron en un ataque el 14 de octubre en el Caribe.

En ese entonces, el presidente Trump aseguró que “seis hombres narcoterroristas” fueron abatidos en un ataque con misiles cuando iban a bordo de una embarcación que presuntamente transportaba drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos.

En cuanto a dichos señalamientos y vínculos con el narcotráfico, la demanda alga que ninguno de los dos tenía relación con cárteles de la droga y que simplemente habían aprovechado un aventón para regresar a Trinidad desde Venezuela, donde habían estado dedicados a la pesca y al trabajo agrícola.

VEA TAMBIÉN Nuevo ataque de Estados Unidos a dos narcolanchas en aguas internacionales dejó al menos cinco muertos en plena Nochevieja o

La demanda fue interpuesta bajo la Ley de Muertes en Alta Mar (High Seas Act), que permite la reparación por muertes injustas en el mar, así como del Estatuto de Agravios contra Extranjeros (Alien Tort Statute), que permite a ciudadanos extranjeros presentar demandas en tribunales estadounidenses por violaciones de derechos.

Los familiares que demandan al Gobierno estadounidense son representados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Centro de Derechos Constitucionales (CCR), y solicitan una indemnización cuyo monto se determinaría en el juicio.

Para el mes de diciembre se conoció una demanda de una familia de un ciudadano colombiano muerto en otro ataque, pero el caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.