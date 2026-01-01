Nuevo ataque de Estados Unidos a dos narcolanchas en aguas internacionales dejó al menos cinco muertos en plena Nochevieja

En plena Nochevieja, el Comando Sur de Estados Unidos informó sobre un nuevo ataque contra dos presuntas narco embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales.

Mediante un mensaje publicado en la plataforma de redes sociales X, el comando militar estadounidense indicó que “las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y se dedicaban al narcotráfico”.

“El 31 de diciembre, bajo la dirección del secretario de Guerra Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas”, escribió.

Agregó que un total de cinco presuntos narcoterroristas murieron durante dichas acciones: tres en la primera embarcación y dos en la segunda.

Horas antes, el Comando Sur había informado sobre otro ataque contra tres embarcaciones que viajaban en convoy el 30 de diciembre, enfatizando que hubo muertos y algunos sobrevivientes.

Según el cuerpo militar, “la inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y habían transferido narcóticos entre las tres embarcaciones antes de los bombardeos.

En total tres narcoterroristas a bordo de la primera embarcación murieron en el primer enfrentamiento y otros abandonaron las otras dos embarcaciones, “saltando por la borda y distanciándose antes de que los siguientes enfrentamientos hundieran sus respectivas embarcaciones”.

Finalmente, subrayó que luego de los enfrentamientos, “el Comando Sur de los Estados Unidos notificó inmediatamente a la Guardia Costera de EE. UU. que activara el sistema de búsqueda y rescate”.