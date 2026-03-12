NTN24
Así quedó el duelo Venezuela vs. República Dominicana en el Clásico Mundial: la novena de Omar López tendrá un duro choque en cuartos de final

marzo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Peloteros de la Selección de Venezuela y República Dominicana durante duelo en el Clásico Mundial 2026 - EFE
Peloteros de la Selección de Venezuela y República Dominicana durante duelo en el Clásico Mundial 2026 - EFE
El mánager venezolano fue criticado tras el juego por no utilizar a Eugenio Suárez como emergente.

El pasado miércoles 11 de marzo las selecciones de Venezuela y República Dominicana se enfrentaron en el último partido correspondiente al Grupo D del Clásico Mundial 2026.

o

En un choque bastante apretado, los dominicanos sacaron una gran victoria ante los venezolanos con marcador de 7-5.

Gracias a este triunfo, la novena de RD se enfrentará a Corea del Sur el próximo viernes 13 de marzo en Miami.

A su vez, los comandados por Omar López se medirán al poderoso combinado de Japón en los cuartos de final del torneo.

Vale apuntar que la novena nipona es el actual campeón. Además, el conjunto asiático quedó líder invicto del Grupo C.

República Dominicana conectó cuatro cuadrangulares por parte de Juan Soto, Ketel Marte, Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr.

o

Venezuela, por su parte, intentó remontar al llenar las bases sin outs en el noveno inning y logró acercarse 7-5, pero un doble play ante un batazo de Salvador Pérez terminó el encuentro.

El mánager venezolano Omar López fue criticado tras el juego por no utilizar a Eugenio Suárez como emergente, sin embargo, el ‘profe’ explicó que fue una medida para preservar a sus receptores ante un posible extrainning.

Con este panorama, la Vinotinto del béisbol deberá superar a Japón para igualar o mejorar su actuación histórica en el torneo.

¿Qué es el Clásico Mundial de Béisbol?

Es el máximo torneo internacional de selecciones nacionales de este deporte, organizado por la MLB y la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC).

Inaugurado en 2006, reúne a los mejores jugadores del mundo cada cuatro años para definir al campeón mundial.

o

Esta edición 2026 cuenta con 20 equipos participantes divididos en grupos, jugando en sedes como Miami, Houston, San Juan y Tokio. A su vez, su formato incluye fase de grupos y eliminatorias directas (cuartos, semis y final).

