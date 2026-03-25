NTN24
Miércoles, 25 de marzo de 2026
Miércoles, 25 de marzo de 2026
Nicolás Maduro

Fiscalía solicita proteger evidencias del caso de Nicolás Maduro de otros acusados en Estados Unidos, como Diosdado Cabello y su hijo "Nicolasito"

marzo 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro (EFE)
Nicolás Maduro (EFE)
La moción busca restringir el acceso a materiales sensibles mediante clasificaciones especiales y prohíbe explícitamente compartir evidencias con cuatro coacusados prófugos.

La Fiscalía de Estados Unidos solicitó formalmente al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York el pasado 23 de marzo una orden de protección sobre las pruebas en el caso penal contra el dictador Nicolás Maduro y Cilia Flores de Maduro, citando riesgos "unánimemente convincentes" para la seguridad de los testigos y la integridad de las investigaciones en curso.

La moción busca restringir el acceso a materiales sensibles mediante clasificaciones especiales y prohíbe explícitamente compartir evidencias con cuatro coacusados prófugos, entre ellos Diosdado Cabello y Nicolás Maduro Guerra, conocido también como 'Nicolasito'.

o

Según el documento, estos riesgos son especialmente altos porque los acusados prófugos tendrían capacidad de ejercer violencia e incluso usar estructuras estatales para intimidar o detener a testigos en el extranjero.

Por su parte, la defensa de Maduro ha aceptado provisionalmente estas medidas bajo la modalidad de "solo para ojos del abogado" y tiene hasta el 30 de marzo para presentar una oposición formal a la restricción que les impide coordinar el descubrimiento con el resto de los señalados en la acusación.

Pero no todo está claro para los abogados del dictador, pues se oponen al Párrafo 13, que prohíbe específicamente compartir cualquier evidencia con los coacusados que aún no han sido arrestados.

Los nombres mencionados que el Gobierno quiere mantener aislados de las pruebas son:

  • Diosdado Cabello Rondón
  • Ramón Rodríguez Chacín
  • Nicolás Ernesto Maduro Guerra (hijo de Maduro)
  • Héctor Guerrero Flores (alias "Niño Guerrero", líder del Tren de Aragua)
o

El sistema judicial de Estados Unidos revela la estrategia y las preocupaciones respecto a este caso en el mismo documento:

Riesgo para testigos: El Gobierno argumenta que Maduro y sus aliados tienen "poder de estado" y podrían usar la información de las pruebas para identificar, arrestar o asesinar a testigos y sus familias que están en el extranjero.

Acusaciones de violencia: La moción cita que el jurado investigador encontró evidencia de que Maduro y su esposa ordenaron secuestros y asesinatos de personas que "socavaron su operación de narcotráfico".

Uso del poder judicial en Venezuela: Se menciona explícitamente que en el pasado Maduro y Diosdado Cabello habrían ordenado el arresto de oficiales militares inocentes para encubrir cargamentos de droga incautados.

Obstrucción de la justicia: Al estar los otros cuatro coacusados prófugos, el Gobierno teme que si Maduro les pasa información, estos puedan destruir evidencia o coordinar esfuerzos para evadir la captura de forma más efectiva.

Del mismo modo, el documento clasifica la información en cuatro niveles de restricción:

Material de Divulgación (Disclosure Material): Información general para la defensa que no puede publicarse en internet ni en medios.

o

Material Sellado (Sealed): Pueden verlo abogados, acusados y testigos bajo condiciones. Protege la identidad de testigos en riesgo de intimidación o daño físico.

Solo para Posesión del Abogado (APO): Material que el acusado (Maduro) solo puede ver en presencia de su abogado, pero no puede tenerlo físicamente.

Solo para Ojos del Abogado (AEO): Información tan sensible que Maduro no puede verla; solo sus abogados y personal autorizado tienen acceso a ella.

La evidencia, según la Fiscalía de Estados Unidos, incluye:

  • Informes policiales de EE. UU. y otros países
  • Datos de redes sociales y dispositivos electrónicos
  • Registros financieros
  • Órdenes judiciales y material de inteligencia

Cabe recordar, además, que el pasado 19 de marzo la defensa de Maduro pidió nuevamente que se desestime completamente su caso penal alegando "violación a los derechos constitucionales".

El documento titulado “respuesta de Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores de Maduro a la oposición del Gobierno a sus solicitudes de desestimación de la acusación por la interferencia del gobierno de los Estados Unidos en sus derechos reconocidos en la sexta enmienda y al debido proceso legal” lleva fecha del 19 de marzo.

o

La defensa argumenta que el gobierno estadounidense, a través de sanciones, ha bloqueado el uso de fondos del gobierno venezolano destinados a pagar sus abogados, lo que les impide "elegir libremente su representación legal".

Asimismo, el escrito de la defensa de Maduro menciona que ambos acusados no cuentan con recursos propios para costear su defensa.

Los abogados también cuestionan la "falta de coherencia en la aplicación de estas medidas", señalando que en otros casos similares sí se han permitido pagos legales por parte de terceros sancionados. Además, critican que el argumento de “seguridad nacional” utilizado por el gobierno de EE. UU. no ha sido debidamente justificado.

United States v. Maduro Moros and Flores de Maduro, S4 11 Cr. 205 (AKH) by Felipe Duarte

Temas relacionados:

Nicolás Maduro

Maduro

Maduro capturado

Tribunal

Diosdado Cabello

Nicolás Maduro Guerra

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Armas por uranio: revelan los vínculos criminales entre Nicolás Maduro y el ayatolá Alí Jamenei, el caído tirano del régimen de Irán

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Trump quizá está ganando tiempo para una campaña militar”: analista sobre eventuales conversaciones del régimen de Irán y EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Controversiales imágenes: régimen iraní lanza misiles con el rostro del presidente de España y frases de agradecimiento

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Angustioso llamado de esposa de Orlando Laufer, preso político del régimen de Venezuela que sufre grave enfermedad: "es una muerte inminente"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"La captura de Maduro no solo es buena para los venezolanos, también es buena para los intereses de los norteamericanos": Franklin Camargo, analista político

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo impactan en países latinoamericanos los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán?

Ver más

Videos

Ver más
Accidente aéreo militar en Colombia deja 70 muertos.
Accidente aéreo

Sobreviviente del accidente aéreo en Colombia relata que tras salvarse de la tragedia ayudó en el rescate de los heridos

Preso - Foto de referencia Canva
Presos políticos en Venezuela

Angustioso llamado de esposa de Orlando Laufer, preso político del régimen de Venezuela que sufre grave enfermedad: "es una muerte inminente"

Foto: EFE
España

Controversiales imágenes: régimen iraní lanza misiles con el rostro del presidente de España y frases de agradecimiento

Herido tras accidente aéreo en Putumayo es trasladado por organismos de rescate - Foto Fuerzas Militares de Colombia
Ejército de Colombia

Ejército de Colombia confirma que ya fueron encontrados los cuerpos de los desaparecidos tras accidente aéreo y la cifra de fallecidos ascendió

Accidente aéreo en Putumayo - Foto EFE
Accidente aéreo

Oficial en retiro de la Fuerza Aeroespacial Colombiana explica características del avión Hércules que se accidentó en Putumayo

Más de Judicial

Ver más
Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

Juez de la Corte Suprema de Brasil concedió prisión domiciliaria al expresidente Jair Bolsonaro

Miguel Uribe Turbay - Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

A 22 años de prisión fue condenado alias ‘El Viejo', implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Twitter (ahora X) y Elon Musk | Foto: AFP
Elon Musk

Jurado de Estados Unidos determinó que Elon Musk engañó a los accionistas de Twitter en su intento de compra de la red social en 2022

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El imperio del ojo por ojo, diente por diente

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso total de la CELAC solo 3 de 33 presidentes participan en cumbre

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Embajada de EE. UU. en Bagdad (AFP)
Bagdad

Embajada de EE. UU. en Bagdad fue atacada y dos personas murieron en bombardeos a grupo proiraní

USS Gerald R. Ford (EFE)
Irán

Trump transporta imponente poderío militar a Medio Oriente: ¿es inevitable un conflicto con Irán?

Vladimir Padrino López (EFE)
Vladimir Padrino

¿Un criminal por otro? Expertos analizan destitución de Padrino López anunciada por Delcy Rodríguez

Donald Trump y Abbas Araghchi (EFE)
Ataque al régimen de Irán

Régimen iraní dice que Trump debe "disculparse" por los ataques y le exigió "no interferir" en la elección del líder supremo

Tenista francés Moise Kouame | Foto: AFP
Novak Djokovic

El conmovedor gesto que tuvo Novak Djkovic con un joven tenista francés que hizo historia en el Miami Open: "esto es demasiado para mí"

Donald Trump y el régimen de Irán | Fotos EFE / Canva
Ataque al régimen de Irán

“Trump quizá está ganando tiempo para una campaña militar”: analista sobre eventuales conversaciones del régimen de Irán y EE. UU.

Portal de Transmilenio inundado / FOTO: Captura de pantalla
Bogotá

Portal de Transmilenio quedó inundado tras las fuertes lluvias que caen en Bogotá

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre