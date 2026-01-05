"No creo que haya una condena suave ni la posibilidad de salir en libertad": abogado experto en extradición sobre captura y proceso contra Maduro en EE. UU.

Este lunes, Nicolás Maduro compareció ante la justicia de Estados Unidos, horas después de ser capturado en Caracas y trasladado a Nueva York.

Maduro se declaró no culpable de los delitos por narcoterrorismo y se defendió diciendo que era “presidente” de Venezuela.

"Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente (…) sigo siendo presidente de mi país" y su abogado lo secundó aclarando que se declaraba inocente de los cuatro cargos en su contra.

El abogado constitucionalista Nelson Rodríguez Varela, experto en extradición y defensa criminal, fue enfático en calificar como legal el proceso contra Nicolás Maduro en Estados Unidos.

Al consultarle en La Tarde de NTN24 sobre la validez de la captura, Rodríguez Varela recordó el precedente del general Manuel Noriega en Panamá: "¿Fue legal la captura del general Manuel Noriega en Panamá? Pues las Cortes de los Estados Unidos dijeron que sí", afirmó el experto.

Rodríguez Varela también explicó que este no es un acto de guerra: "El gobierno de los Estados Unidos no está en guerra con el gobierno de Venezuela. Los Estados Unidos simplemente están haciendo cumplir las leyes de los Estados Unidos apresando a un fugitivo".

En ese sentido, el abogado descartó que la operación requiriera autorización del Congreso bajo el Título 50 del Código estadounidense, argumentando que se trata de una “función legal” del Departamento de Justicia.

Respecto al proceso judicial, el experto señaló que la audiencia del día de hoy "es la instrucción formal de cargos, donde se establece quiénes van a representar a Maduro y a su señora". Rodríguez Varela anticipó un proceso extenso: "Es un caso complicado. Hay muchas personas que han estado colaborando, que han dado evidencia".

Sobre la posibilidad de una condena reducida, el abogado fue contundente: "Yo no creo que vaya a haber una condena suave para Maduro, ni habrá la posibilidad de salir en libertad".

Sin embargo, indicó que Maduro podría buscar beneficios para familiares, incluyendo a su esposa y su hijo, también acusados en el caso, a cambio de cooperar con las autoridades estadounidenses.