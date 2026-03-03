NTN24
Martes, 03 de marzo de 2026
Futbolistas

Revelan las palabras que le dijo el argentino Franco Mastantuono al árbitro que ocasionó su expulsión en la caída del Real Madrid ante el Getafe

marzo 3, 2026
Por: Diana Pérez
Franco Mastantuono discutiendo con el árbitro | Foto: EFE
Por su expulsión, Franco Mastantuono se enfrentaría a una sanción de dos partidos sin jugar en LaLiga.

El Real Madrid sufrió un duro golpe en las última horas tras caer 1-0 ante el Getafe, alejándose cada vez más del actual líder de LaLiga, el Barcelona.

Durante la derrota del conjunto merengue, se dio una situación que le da la vuelta al mundo y que abre un gran debate sobre las decisiones arbitrales y el comportamiento de los futbolistas en el campo de juego.

En el partido, el futbolista argentino Franco Mastantuono vio la roja sobre el final tras discutir con el juez del encuentro Muñiz Ruiz. Aunque las cámaras enfocaron al jugador argentino, no se sabía a ciencia cierta qué fue lo que le dijo al árbitro que ocasionó su expulsión en el 90+5.

Tras los rumores y especulaciones, por fin se conoció lo que Mastantuono le dijo al juez ante una decisión que consideró "injusta" y que posteriormente provocó su expulsión a pocos minutos del pitazo final.

Según el acta arbitral presentada por Ruiz, el argentino se habría dirigido a él de manera "inapropiada" y como queja ante las decisiones arbitrales le dijo "vaya vergüenza, es una p... vergüenza".

Estas palabras y su acalorada actitud para reclamar las decisiones fueron la razón por las que el colegiado decidió sacarle la tarjeta roja sobre el final del encuentro ante el Getafe ante la atenta mirada de la hinchada y la clara desaprobación de su entrenador.

Por su expulsión, Franco Mastantuono se enfrentaría a una sanción de dos partidos sin jugar en LaLiga, tal y como señala el reglamento. Por lo tanto, el argentino se perdería los encuentros del Real Madrid ante el Celta el 6 de marzo y contra el Elche el 14 de marzo en las dos próximas jornadas del torneo.

Su expulsión no fue del agrado de su entrenador Álvaro Arbeloa, quien afirmó que estás situaciones "no pueden pasar".

En la conferencia de prensa postpartido, el entrenado del conjunto merengue señaló que "lo de Mastantuono son cosas que no pueden pasar. Las amarillas de Huijsen y Carreras son cosas del juego. Pero vamos a tener tres bajas importantísimas en Vigo".

En redes, los usuarios han pedido que también sea castigado por parte del club, mientras que otros encuentran sin sentido el motivo de su expulsión.

"Lo quiero fuera del Madrid", "Que descaro ponerse a quejarse del árbitro", "Eso no es motivo de roja", "Esas palabras no son como para expulsar a un jugador", "¿En serio que se le expulsa por esa majadería?", son algunos de los comentarios.

Temas relacionados:

Futbolistas

Real Madrid

Expulsión

LA LIGA

