NTN24
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Trata de personas

Desmantelan red de trata de mujeres y niñas indígenas en la frontera entre Colombia y Venezuela

noviembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Prostitución en Medellín (EFE)
Prostitución en Medellín (EFE)
Las autoridades lograron la captura de tres líderes de la banda que captaba a las víctimas en comunidades indígenas vulnerables.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Tras al menos 14 meses de investigación, operaciones encubiertas e intercepciones telefónicas, la Policía de Colombia logró desmantelar una red de tráfico de mujeres y niñas pertenecientes a comunidades indígenas del Puerto Ayacucho, en Venezuela.

o

Las autoridades lograron la captura de tres líderes de la banda que captaba a las víctimas en comunidades indígenas vulnerables y posteriormente las trasladaban de forma ilegal a Puerto Carreño, Colombia, donde eran obligadas a prostituirse.

Los sospechosos enfrentan un riguroso proceso judicial y serán imputados por los delitos de concierto para delinquir, trata de personas agravadas, estímulo a la prostitución, proxenetismo con menor de edad, utilización y facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menores de 18 años.

Según un estudio realizado por la ONG internacional Walk Free, Venezuela ocupa el segundo lugar en la lista de países de Latinoamérica, más vulnerables a la esclavitud moderna, solamente antecedido por Haití.

o

La trata de personas, el matrimonio forzado, esclavitud sexual y trabajo infantil son apenas algunas de las formas de esclavitud que afecta principalmente a la población más vulnerable del planeta, sobre todo aquellos que carecen de derechos fundamentales, igualdad social y libertad.

Temas relacionados:

Trata de personas

Prostitución

Frontera con Venezuela

Comunidades indígenas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Piden a Estados Unidos que incluya al M-19 en lista de organizaciones terroristas 40 años después del asalto al Palacio de Justicia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Está teniendo unos tratos bastante crueles": coordinador de Vente Venezuela sobre la situación de la presa política María Oropeza

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Cerca de 250.000 venezolanos en Estados Unidos perderán el TPS este viernes y temen ser deportados

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“No han pagado un día de cárcel los autores intelectuales y están gobernando a Colombia”: Plazas Vega por aniversario de la toma del Palacio de Justicia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Judicial

Ver más
Presos políticos en Venezuela

Otro periodista es secuestrado en Venezuela: Joan Camargo fue interceptado y desaparecido al salir de su casa

Cristina Fernández de Kirchner - EFE
Atacante Cristina Fernández de Kirchner

Autores del atentado contra la expresidenta Kirchner fueron condenados a prisión en Argentina

Guyana

Cuatro venezolanos y tres guyaneses acusados de terrorismo por atentado contra una gasolinera en Guyana

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Museo del Louvre - Canva
Museo

El Museo del Louvre tomó importantes medidas tras mediático robo: "No podemos seguir así"

Lewis Mendoza, activista detenido por el régimen de Maduro
Presos políticos en Venezuela

"Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia": esposa del activista Lewis Mendoza, detenido arbitrariamente por el régimen de Maduro

Gustavo Petro/ Ligia Bolívar/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Venezolanos en el exterior

"Es un temor fundado": activista venezolana que no puede regresar a su país denuncia irregularidad migratoria en Colombia

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Venezuela vs. Colombia en Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 - Foto EFE
La Vinotinto

"¿Por qué celebras el aniversario de tu clásico y más odiado rival?": picante controversia por felicitación de la FVF a Federación Colombiana por su aniversario

Colombianos dentro de los 100 mejores artistas de Latinoamérica del siglo XXI - Fotos: EFE
Billboard

Cuatro colombianos dentro de los 100 mejores artistas de Latinoamérica durante el último siglo

Paso del huracán Melissa en Cuba (AFP)
Huracán Melissa

Gobierno Trump anunció envío a Cuba de USD 3 millones en ayuda humanitaria como "apoyo al valiente pueblo cubano"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda