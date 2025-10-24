Imputaron "traición a la patria" al médico que felicitó públicamente a María Corina Machado por el Nobel de la Paz

Familiares y amigos del médico urólogo Pedro Fernández manifestaron su consternación al conocer que, sin defensa privada, fue imputado por graves delitos contra la Nación, tras ser secuestrado por el régimen.

La audiencia se celebró en horas de la noche del jueves, sin ningún tipo de representación de sus abogados de confianza.

VEA TAMBIÉN Régimen detiene en Táchira a médico veterinario en nuevo recrudecimiento de persecución política en Venezuela o

El activista Zair Mundaray dio detalles del abuso de poder ejercido contra el profesional de la medicina.

"URGENTE: En horas de la noche de ayer hicieron la audiencia de presentación del Dr. Pedro Fernández, secuestrado por la dictadura en su consulta en Mérida. El Dr. Fernández, de Médicos Unidos por Venezuela, ha trabajado en beneficio de las comunidades más necesitadas, siempre dirigido hacia niños desnutridos y dotar a familias de implementos para poder vivir dignamente", dijo.

Fernández fue sacado violentamente de su consultorio en Mérida por encapuchados del DGCIM.

Mundaray dijo que la fiscal encargada es la 5ta. de Mérida, Yorgelis Baptista, por instrucciones de Tarek William Saab quien pidió para él la imputación por instigación al odio y traición a la patria, "lo que podría tener una eventual pena de 30 años de prisión".

"La única "evidencia" es haber felicitado a María Corina Machado por el Nobel", condenó.

El juez que lo imputó fue el 4to. de control de Mérida Efner Enay Parra Hernández quien ordenó su reclusión luego de impedirle designar abogado y defenderse.