Viernes, 29 de agosto de 2025
Argentina

Operativos judiciales en Argentina por presunta corrupción involucran a la hermana del presidente Javier Milei

agosto 29, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Javier Milei y Karina Milei - Foto AFP
La investigación se inició tras la filtración de audios que acusan a Karina Milei de recibir comisiones ilegales por compras estatales de medicamentos.

La justicia argentina allanó este viernes oficinas de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y de la droguería Suizo Argentina en el marco de una investigación por presunta corrupción que envuelve a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei.

El caso estalló tras la difusión el 19 de agosto de audios en los que el extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, asegura que la hermana del mandatario, que también es secretaria general de la presidencia, recibía un 3% del monto pagado por la agencia para la compra de medicamentos.

En esas grabaciones, Spagnuolo, removido de su cargo el jueves de la semana pasada, afirma haber avisado al mandatario de la supuesta operatoria.

Los operativos se suman a los casi veinte realizados la semana pasada y este miércoles. Esta vez, abarcaron cuatro sedes de la Andis y la droguería Suizo Argentina en Buenos Aires, en busca de material vinculado a la causa, informó la policía local.

Karina Milei no se ha pronunciado sobre el tema públicamente, mientras que Javier Milei rechazó las acusaciones: "Todo lo que dice (Spagnuolo) es mentira, lo vamos a llevar a la justicia y probar que mintió", declaró el miércoles durante un acto de campaña en el que manifestantes arrojaron piedras a su comitiva.

La Vocería Presidencial denunció en redes sociales una "utilización política de la oposición en año electoral". El 26 de octubre se celebrarán comicios legislativos nacionales que renovarán parte del Congreso, mientras que en septiembre habrá elecciones en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país.

La droguería Suizo Argentina aseguró en un comunicado haber actuado "con total apego a las normas y leyes vigentes" y encontrarse "a derecho y a plena disposición de los organismos de contralor, así como cualquier poder del Estado". El texto fue republicado por Javier Milei en su cuenta de Instagram.

En uno de los allanamientos fue al domicilio de Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería, donde se toparon con su hermano Emmanuel intentando huir de allí con 266.000 dólares en sobres.

En el supuesto esquema de sobornos, que aún no tiene detenidos, también figura Eduardo "Lule" Menem, mano derecha de Karina Milei y sobrino del expresidente Carlos Menem (1989-1999).

