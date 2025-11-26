Pandilleros de El Salvador fueron condenados a penas de hasta 397 años de cárcel

Este miércoles, la justicia de El Salvador condenó a ocho miembros de la pandilla Barrio 18 a penas de hasta 397 años de cárcel al ser vinculados a homicidios y otros delitos.

Así lo informó la Fiscalía General de la República (FGR), que precisó que el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador dictó sentencias contra los pandilleros por delitos que cometieron entre los años 2021 y 2022.

VEA TAMBIÉN Hermano de Nayib Bukele ratificó a entrenador colombiano al frente de la selección de El Salvador pese a fracasar en Eliminatorias y protagonizar pelea con aficionado o

Las condenas mayores se las impusieron a cuatro cabecillas de la mencionada pandilla: Pedro Melara Romero (397 años de prisión), Wilfredo Mancía (180), Esmeralda Beatriz Mendoza (115) y Jaqueline Flores (100).

Mientras que el resto de pandilleros fueron sentenciados a penas entre los 74 y 89 años.

Más allá de los cargos por homicidio, a los miembros de la banda se les acusó de otros delitos como privación de la libertad, extorsión a comerciantes informales, pequeños empresarios y otras víctimas, a quienes les exigían dinero a cambio de no atentar contra sus vidas.

VEA TAMBIÉN De la Espriella no descarta construir en Colombia una cárcel al estilo el CECOT de Bukele mientras asegura que Petro hizo "narcoalianza" con Venezuela o

Las largas condenas tienen lugar en medio de la "guerra" contra las pandillas que lanzó el presidente Nayib Bukele desde hace varios años.

Bajo un régimen de excepción, se permite en El Salvador detenciones sin orden judicial, por lo que Bukele ha recibido críticas de organismos humanitarios.

Según fuentes oficiales, en poco más de tres años de régimen de excepción, se ha registrado la captura de 90.200 presuntos pandilleros, aunque unos 8.000 fueron liberados al ser considerados inocentes.

Cabe mencionar, además, que el mandatario centroamericano ha logrado reducir el índice de homicidios en el país.

Este miércoles, Bukele compartió un video en su cuenta de X en el que dijo: "En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen que hemos encarcelado a miles, pero la realidad es que liberamos a millones".