Árbitro del fútbol español se encuentra bajo investigación por presunta agresión sexual a una dama de compañía haciéndose pasar por un agente de la Policía

En España, un árbitro profesional se encuentra bajo investigación por una presunta agresión sexual a una dama de compañía, tras supuestamente hacerse pasar por agente policial.

VEA TAMBIÉN "El ego está matando el vestuario del Real Madrid": fanáticos reaccionan a video de Mbappé negándose a hacer el pasillo al Barcelona solicitado por Xabi Alonso o

Los hechos se registraron en Gijón hace varias semanas. De momento, el investigado ya ha declarado ante la autoridad judicial y permanece en libertad provisional mientras continúa la instrucción del caso.

De acuerdo con la información publicada medios locales españoles, el colegiado, natural de Asturias y con una edad comprendida entre los 30 y 40 años, habría fingido ser policía para mantener relaciones sexuales con la mujer sin abonar el servicio.

Según la denuncia presentada por la trabajadora sexual, el sujeto la habría coaccionado amenazándola con comunicar su situación a las autoridades de Extranjería, dado que la denunciante, de origen latinoamericano, presuntamente se encontraría en situación administrativa irregular en España.

VEA TAMBIÉN Este es el nombre que suena para reemplazar a Arbeloa en el Real Madrid tras lo ocurrido en Champions ante el Benfica de Mourinho o

Ante la gravedad de los hechos, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido suspender de manera cautelar al árbitro de Segunda División mientras se desarrolla el expediente disciplinario abierto este lunes 9 de febrero.

La decisión se produce tras conocerse que el Juzgado de Instrucción número 5 de Gijón habría dictado una orden de alejamiento de 300 metros por un posible delito de agresión sexual.

La noticia ha causado un fuerte impacto en el seno de la RFEF y del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Desde que se tuvo conocimiento del caso, los servicios jurídicos y de cumplimiento normativo de la Federación han iniciado la recopilación de información y documentación.

VEA TAMBIÉN "Japón está un paso adelante en empatía": las redes reaccionan a emotiva muestra de respeto de jugador de voleibol Yuji Nishida tras golpear accidentalmente a una asistente o

Durante el proceso de investigación interna, el árbitro será requerido para ejercer su derecho a defensa. Este procedimiento es independiente de la investigación penal que están llevando a cabo las autoridades.

En caso de que los hechos denunciados se confirmen y el caso llegue a juicio, el árbitro podría enfrentarse a una pena elevada de prisión por un delito de agresión sexual.