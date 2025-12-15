NTN24
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Gabriel Boric

"Aquí nos une Chile y somos parte del mismo destino": el mensaje de Gabriel Boric tras el encuentro con José Antonio Kast

diciembre 15, 2025
Por: Natalya Baquero González
Gabriel Boric y José Antonio Kast - Foto: AFP
Gabriel Boric y José Antonio Kast - Foto: AFP
José Antonio Kast, sucesor de Boric, es un abogado conservador que gobernará la nación austral hasta el año 2030.

Este lunes, en un encuentro marcado por la cordialidad, el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, recibió en el Palacio de la Moneda a su sucesor y recién electo, José Antonio Kast, con la finalidad de comenzar un empalme basado en el “orden”.

Por medio de sus redes sociales, Boric entregó detalles de la reunión con el candidato derechista Kast, quien a partir del próximo 11 de marzo y por cuatro años será el encargado de gobernar a la nación austral.

“En un diálogo respetuoso, institucional y con altura de miras junto al presidente electo, José Antonio Kast, abordamos el quehacer del gobierno, la marcha del país y la agenda legislativa”, indicó el actual mandatario de los chilenos.

De acuerdo con lo expresado por Boric, se trataron temas relacionados con la transición del gobierno basado en la “democracia” y el respeto más allá de las diferencias políticas e ideológicas que puedan llegar a existir entre ellos.

“Conversamos sobre los pasos a seguir para realizar un traspaso ordenado para el próximo gobierno (...) Es muy importante, chilenos y chilenas, tener en cuenta que, más allá de las distintas visiones políticas que ambos representamos, existe una continuidad del Estado, una continuidad de sus instituciones, una continuidad del servicio público y del orden democrático”, expresó Gabriel Boric.

o

El actual presidente de Chile aprovechó el espacio para agradecer a su sucesor José Antonio Kast y a su equipo de trabajo por la “disposición y contribución al clima positivo”, en el cual se desarrolló este primer encuentro.

“Aquí nos une Chile y somos parte del mismo destino de la nación”, puntualizó Gabriel Boric, tras la reunión con Kast.

José Antonio Kast es un abogado conservador que gobernará la nación austral hasta el año 2030. Esto luego de vencer en la segunda vuelta a la izquierdista Jeannette Jara.

Dentro de sus propuestas en campaña, Kast dijo que deportaría a más de 340.000 migrantes que se encuentran en territorio chileno, con la finalidad de combatir la criminalidad.

Temas relacionados:

Gabriel Boric

José Antonio Kast

Elecciones en Chile

Presidente de Chile

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Somos la generación mejor preparada en nuestra historia para conquistar la libertad": María Corina Machado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Los que protestaron en Noruega contra el premio Nobel de Paz de María Corina Machado eran pagados por el régimen, asegura miembro de Vente Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Los últimos cuatro mandatos dejaron a Chile estancado”: analista sobre el giro político que llevó a Kast al poder

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Elección de Kast en Chile pone contra las cuerdas al régimen venezolano: el nuevo mandatario habló de una "cuenta regresiva" para Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro y José Antonio Kast | Foto: AFP
Gustavo Petro

Presidente Petro arremete contra José Antonio Kast, mientras que otros mandatarios de izquierda lo felicitan por su victoria en Chile

Nicolás Maduro - José Antonio Kast
Chile

Elección de Kast en Chile pone contra las cuerdas al régimen venezolano: el nuevo mandatario habló de una "cuenta regresiva" para Maduro

José Antonio Kast | Foto AFP
Chile

“Los últimos cuatro mandatos dejaron a Chile estancado”: analista sobre el giro político que llevó a Kast al poder

José Antonio Kast, candidato presidencial chileno (AFP)
Elecciones en Chile

Golpe a la izquierda en Chile: José Antonio Kast gana las elecciones presidenciales para el periodo 2026 - 2030

Ataque terrorista antisemita en una popular playa de Sidney, Australia, deja al menos 12 muertos - AFP
Sídney

Ataque terrorista antisemita en una popular playa de Sídney, Australia, deja más de 10 personas asesinadas

Más de Política

Ver más
Lanzamiento de moneda para definir al candidaro presidencial de un partido político en Perú - Fotos: X
Perú

De no creer: El último candidato a la Presidencia del Perú es elegido mediante lanzamiento de una moneda

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump confirmó que operativos por tierra contra narcotraficantes comenzarán pronto: "conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde viven, sabemos todo sobre ellos"

China

China, aliada de Maduro, asegura que trabaja para evitar el uso de la fuerza en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Emiliano 'Dibu' Martínez (AFP)
Dibu Martínez

Polémicas declaraciones del Dibu Martínez sobre técnicos argentinos dirigiendo otras selecciones: “vos defendés tu bandera”

Gustavo Petro y Paloma Valencia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

“Petro hizo trampa, es evidente”: Paloma Valencia sobre los hallazgos del CNE en la campaña del presidente de Colombia

Elon Musk X - Foto AFP
Elon Musk

Grupo de 27 países podría multar a la red social X de Musk tras compleja investigación en una medida que podría elevar las tensiones con EE. UU.

Colombia | Foto AFP
Colombia

Anuncian incautación del cargamento de cocaína "más grande" de la última década: se dio en el principal puerto marítimo del Pacífico colombiano

Santiago Peña/ María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

Presidente Peña esperará en Oslo a María Corina Machado para felicitarla por el Nobel; asegura que "la única forma" de enfrentar al Cartel de los Soles es con gobiernos organizados

María Corina Machado ganó el premio Nobel de Paz - EFE
María Corina Machado

"Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que Venezuela sea libre y María Corina pueda ir a Oslo": coordinadora de activismo del Comando Mundo con Venezuela

Lanzamiento de moneda para definir al candidaro presidencial de un partido político en Perú - Fotos: X
Perú

De no creer: El último candidato a la Presidencia del Perú es elegido mediante lanzamiento de una moneda

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre