"Aquí nos une Chile y somos parte del mismo destino": el mensaje de Gabriel Boric tras el encuentro con José Antonio Kast

Este lunes, en un encuentro marcado por la cordialidad, el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, recibió en el Palacio de la Moneda a su sucesor y recién electo, José Antonio Kast, con la finalidad de comenzar un empalme basado en el “orden”.

Por medio de sus redes sociales, Boric entregó detalles de la reunión con el candidato derechista Kast, quien a partir del próximo 11 de marzo y por cuatro años será el encargado de gobernar a la nación austral.

“En un diálogo respetuoso, institucional y con altura de miras junto al presidente electo, José Antonio Kast, abordamos el quehacer del gobierno, la marcha del país y la agenda legislativa”, indicó el actual mandatario de los chilenos.

De acuerdo con lo expresado por Boric, se trataron temas relacionados con la transición del gobierno basado en la “democracia” y el respeto más allá de las diferencias políticas e ideológicas que puedan llegar a existir entre ellos.

“Conversamos sobre los pasos a seguir para realizar un traspaso ordenado para el próximo gobierno (...) Es muy importante, chilenos y chilenas, tener en cuenta que, más allá de las distintas visiones políticas que ambos representamos, existe una continuidad del Estado, una continuidad de sus instituciones, una continuidad del servicio público y del orden democrático”, expresó Gabriel Boric.

El actual presidente de Chile aprovechó el espacio para agradecer a su sucesor José Antonio Kast y a su equipo de trabajo por la “disposición y contribución al clima positivo”, en el cual se desarrolló este primer encuentro.

“Aquí nos une Chile y somos parte del mismo destino de la nación”, puntualizó Gabriel Boric, tras la reunión con Kast.

José Antonio Kast es un abogado conservador que gobernará la nación austral hasta el año 2030. Esto luego de vencer en la segunda vuelta a la izquierdista Jeannette Jara.

Dentro de sus propuestas en campaña, Kast dijo que deportaría a más de 340.000 migrantes que se encuentran en territorio chileno, con la finalidad de combatir la criminalidad.