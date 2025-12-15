De no creer: El último candidato a la Presidencia del Perú es elegido mediante lanzamiento de una moneda

El partido Salvemos al Perú definió el pasado sábado a su candidato presidencial para las elecciones del próximo año lanzando una moneda.

Esto, luego de que se registrara un empate en sus comicios internos realizados la semana anterior. En dichas elecciones también se seleccionaron otros 36 postulantes a la Presidencia para el período 2026-2031.

El resultado del sorteo favoreció al empresario Antonio Ortiz, quien se convirtió en el aspirante presidencial de la agrupación.

Tras conocerse el desenlace, Ortiz señaló ante la prensa que su propuesta política “estará orientada a la honestidad y la transparencia”.

Asimismo, afirmó que el proceso (de elección interna) no dejó vencedores ni derrotados y llamó a la unidad, señalando la necesidad de dejar de lado las divisiones internas.

Ortiz superó en el sorteo al exministro de Defensa Mariano González, quien era el otro candidato de la menciona formación política.

El procedimiento se llevó a cabo en la sede de la Asociación Civil Transparencia, en Lima, con la presencia de representantes de los organismos electorales, observadores y medios de comunicación.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) había informado el pasado 10 de diciembre que, debido al empate entre Ortiz y González, la normativa electoral establecía que el candidato debía definirse mediante un sorteo público, ya sea con el lanzamiento de una moneda o la extracción de una bolilla, algo verdaderamente insólito.

Este caso fue incluido en un informe electoral como una de las situaciones más raras registradas durante las elecciones primarias realizadas en 34 partidos políticos y tres alianzas electorales.

En cuanto a los otros aspirantes a ocupar la Casa de Pizarro, se establecieron 37 candidaturas presidenciales, entre las que figuran las del exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, la dirigente Keiko Fujimori y el ingeniero Mario Vizcarra.

Estos nombres, cabe destacar, son los que aparecen como favoritos en las encuestas iniciales de la nación andina.

Las elecciones generales en Perú se realizarán el 12 de abril de 2026 y, de ser necesario, una segunda vuelta se llevará a cabo el 7 de junio entre los dos candidatos más votados.

En estos comicios, los ciudadanos peruanos escogerán al presidente, dos vicepresidentes, 130 diputados, 60 senadores y cinco representantes ante el Parlamento Andino por un período de cinco años.