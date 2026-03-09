Así quedó conformado por partidos políticos el Senado de Colombia

Colombia acudió a las urnas este domingo 8 de marzo para renovar su Congreso de la República, con una fuerte competencia por las 108 curules del Senado de la República.

La composición del Senado elegido en 2022, cuya última legislatura avanza, estuvo liderada por el Pacto Histórico, que obtuvo 20 curules con 2.880.254 votos, concentrados principalmente en Bogotá y Valle del Cauca.

Le siguieron el Partido Conservador con 15 curules, el Partido Liberal con 14, y el Centro Democrático con 13 escaños. Este último presentó a Miguel Uribe Turbay como el senador más votado con 227.000 votos, seguido por María Fernanda Cabal con 207.732 sufragios.

Así quedó la conformación del Senado por curules hace cuatro años:

PACTO HISTÓRICO: 20

PARTIDO CONSERVADOR: 15

PARTIDO LIBERAL: 14

CENTRO DEMOCRÁTICO: 13

PARTIDO VERDE: 13

CAMBIO RADICAL: 11

PARTIDO DE LA U: 10

COMUNES: 5

MIRA: 4

MAIS: 1

LIGA DE GOBERNANTES ANTICORRUPCIÓN: 1

AICO: 1

ASÍ QUEDARON LAS CURULES DE SENADO EN 2026

Cuatro años después, la conformación del Senado colombiano arroja importantes cambios. El Pacto Histórico, el partido de Gobierno, vuelve a ocupar la primera posición y sumará al menos 5 curules adicionales.

Por otro lado, el opositor Centro Democrático también creció en estas elecciones y con la segunda votación ocuparía unas 17 curules, cuatro más que las obtenidas en 2022.

Así quedó la votación del Senado este domingo 8 de marzo:

PACTO HISTÓRICO 4.413.636 votos (22,72 %)

CENTRO DEMOCRÁTICO: 3.035.715 votos (15,62 %)

PARTIDO LIBERAL: 2.215.982 votos (11,70 %)

ALIANZA POR COLOMBIA: 1.904.154 votos (9,80 %)

PARTIDO CONSERVADOR: 1.863.663 votos (9,57 %)

PARTIDO DE LA U: 1.565.786 votos (8,06 %)

CAMBIO RADICAL – ALMA: 1.248.021 votos (6,42 %)

AHORA COLOMBIA: 900.606 votos (4,63 %)

MOVIMIENTO SALVACIÓN NACIONAL: 705.924 votos (3,63 %)

CURULES ESTIMADAS SENADO 2026 - 2030

PACTO HISTÓRICO: 25

CENTRO DEMOCRÁTICO: 17

PARTIDO LIBERAL 13

ALIANZA POR COLOMBIA: 11

PARTIDO CONSERVADOR: 10

PARTIDO DE LA U: 9

CAMBIO RADICAL: 7

AHORA COLOMBIA: 5

MOVIMIENTO SALVACIÓN NACIONAL: 3

COMUNES, LOS EXGUERRILLEROS DE LAS FARC, YA NO ESTARÁ EN EL CONGRESO

El partido creado por los exguerrilleros de las Farc después de la firma del acuerdo de paz no logró los resultados necesarios este 8 de marzo y quedó por fuera del escenario político colombiano.

Comunes, en las dos elecciones legislativas anteriores, contaba con una garantía de diez curules en el Congreso derivada del Acuerdo de Paz.

Pero en esta oportunidad, esas reglas especiales no aplicaron y el partido compitió sin tener puestos asegurados, quedando muy lejos de las votaciones que se requieren para llegar al Congreso.