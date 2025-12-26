NTN24
Viernes, 26 de diciembre de 2025
Viernes, 26 de diciembre de 2025
Presos políticos en Venezuela

Capriles bloqueó los mensajes en redes sociales tras comentario sobre las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

diciembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Henrique Capriles, dirigente opositor / Foto: EFE
Henrique Capriles, dirigente opositor / Foto: EFE
Las últimas acciones y declaraciones del excandidato presidencial han sido duramente cuestionadas por los venezolanos.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El exgobernador y excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski escribió un mensaje en su cuenta en X, luego de conocer las excarcelaciones de un grupo de presos políticos del régimen de Maduro, todos ellos detenidos durante las protestas contra el fraude electoral del 2024.

Aunque el régimen asegura que el grupo que recibe medidas cautelares alcanza las 99 personas, distintas organizaciones no gubernamentales han establecido contacto con los familiares de presos políticos, así como en las cárceles para confirmar que el número apenas llega a las 70.

Todas estas personas fueron detenidas por agentes del régimen en medio de protestas contra el fraude electoral del 28 de julio del 2024, cuando ganó la presidencia de la República el opositor Edmundo González (impulsado por María Corina Machado), pero que el CNE atribuyó a Maduro sin mostrar las pruebas.

Y pese a que el espíritu del mensaje de Capriles es celebrar las excarcelaciones, la primera línea dejó desconcertado a más de uno.

o

Las últimas decisiones y declaraciones de Capriles ya lo acercan más a la línea de los "alacranes" (como se le conoce a los que negocian con el régimen), que a la oposición venezolana, como por ejemplo participar en las elecciones fraudulentas de la Asamblea y decir que el Cartel de los Soles no existe pese a que, en el pasado, aseguró lo contrario.

Henrique Capriles ha sido duramente cuestionado en las redes, y esta vez ha tenido incluso que silenciar o bloquear los mensajes en su post, pues asegura que la "liberación de presos políticos es, sin duda, una clara expresión de voluntad para generar un clima de paz interna".

"Cada excarcelación es un paso necesario para aliviar el sufrimiento de familias enteras, restituir derechos vulnerados y comenzar a sanar las profundas heridas que ha dejado la represión. Aún quedan tras las rejas cientos de presos políticos que deben ser liberados y por ellos seguiremos alzando la voz, hasta que todos estén de vuelta con sus familias", agregó.

"Venezuela necesita soluciones democráticas que se mantengan en el tiempo y que demuestren que es posible transitar un rumbo distinto, donde pensar diferente no sea un delito y donde prevalezca el respeto al estado de derecho. ¡Libertad para todos los presos políticos antes de que finalice el año 2025!", culmina su mensaje.

Los internautas han acudido a los medios que reseñan sus palabras para dejarle un mensaje.

 

 

Temas relacionados:

Presos políticos en Venezuela

Detenciones arbitrarias

Excarcelaciones

Henrique Capriles

SEBIN

DGCIM

Tocuyito

Fraude electoral

Edmundo González

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos a horas de Nochebuena y son más de mil familias que van a tener sus mesas vacías, porque va a faltar alguien": activista de DD.HH. sobre presos políticos en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Activista Andreína Baduel ofrece balance de prisioneros políticos en Venezuela: "Hay 130 mujeres presas, 140 desaparecidos y más 80 presos en estado crítico de salud"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Mi madre se encuentra en riesgo por su condición de salud": hija de preso político en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos hablando ya realmente de un genocidio": analista sobre ataque de EE.UU. contra el Estado Islámico en Nigeria

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Política

Ver más
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Estados Unidos

Enviado especial de Estados Unidos se reunirá con Zelenski y dirigentes europeos en Berlín

Nicolás Maduro, jefe de la dictadura de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

A Maduro solo le quedan los insultos para atacar a María Corina Machado: "dicen que tiene una vértebra rota; lo que tiene roto es el cerebro y el alma"

Rodrigo Paz y Edmand Lara - AFP
Crisis política

¿A qué se debe la inesperada crisis política en Bolivia entre el presidente Paz y el vicepresidente Lara?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Los venezolanos somos una nación liberal

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Marcha por la liberación de presos detenidos arbitrariamente por el régimen venezolano - Foto: EFE
Régimen de Maduro

“Ha sido un calvario”: pareja de gendarme argentino detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Comisión del Cicpc / Foto AVN
Sucesos

Un feminicidio, la muerte de alias "Fiebre" y el suicidio de una adolescente entre los sucesos del fin de semana en Venezuela

Vista aérea de Ciudad de México - Foto: EFE
Turismo

Ciudad latinoamericana aparece en inédito listado de lugares que no se recomiendan visitar en 2026

Adolescentes encontrados muertos
Desaparecidos

Conmoción en San Félix: Localizan muertos a los dos adolescentes que estaban siendo buscados desde el 15D

Piloto de McLaren, Lando Norris de Britai, en el Gran Premio de F1 – Foto EFE
Fórmula 1

Responsables de la Fórmula 1 visitaron ciudad caribeña sudamericana con miras a crear un Gran Premio

Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina - Foto: EFE
Cristina Fernández de Kirchner

Expresidenta argentina Cristina Kirchner fue internada en una clínica de Buenos Aires

Jugadores del Corinthians celebrando por ganar la Copa Brasil - Foto: EFE
Corinthians

Futbolista venezolano ganó la Copa Brasil y en redes sus seguidores no lo elogian, lo critican: "Allá es un héroe, con la Vinotinto un villano, que no vuelva"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre