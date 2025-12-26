Capriles bloqueó los mensajes en redes sociales tras comentario sobre las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

El exgobernador y excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski escribió un mensaje en su cuenta en X, luego de conocer las excarcelaciones de un grupo de presos políticos del régimen de Maduro, todos ellos detenidos durante las protestas contra el fraude electoral del 2024.

Aunque el régimen asegura que el grupo que recibe medidas cautelares alcanza las 99 personas, distintas organizaciones no gubernamentales han establecido contacto con los familiares de presos políticos, así como en las cárceles para confirmar que el número apenas llega a las 70.

Todas estas personas fueron detenidas por agentes del régimen en medio de protestas contra el fraude electoral del 28 de julio del 2024, cuando ganó la presidencia de la República el opositor Edmundo González (impulsado por María Corina Machado), pero que el CNE atribuyó a Maduro sin mostrar las pruebas.

Y pese a que el espíritu del mensaje de Capriles es celebrar las excarcelaciones, la primera línea dejó desconcertado a más de uno.

Las últimas decisiones y declaraciones de Capriles ya lo acercan más a la línea de los "alacranes" (como se le conoce a los que negocian con el régimen), que a la oposición venezolana, como por ejemplo participar en las elecciones fraudulentas de la Asamblea y decir que el Cartel de los Soles no existe pese a que, en el pasado, aseguró lo contrario.

Henrique Capriles ha sido duramente cuestionado en las redes, y esta vez ha tenido incluso que silenciar o bloquear los mensajes en su post, pues asegura que la "liberación de presos políticos es, sin duda, una clara expresión de voluntad para generar un clima de paz interna".

"Cada excarcelación es un paso necesario para aliviar el sufrimiento de familias enteras, restituir derechos vulnerados y comenzar a sanar las profundas heridas que ha dejado la represión. Aún quedan tras las rejas cientos de presos políticos que deben ser liberados y por ellos seguiremos alzando la voz, hasta que todos estén de vuelta con sus familias", agregó.

"Venezuela necesita soluciones democráticas que se mantengan en el tiempo y que demuestren que es posible transitar un rumbo distinto, donde pensar diferente no sea un delito y donde prevalezca el respeto al estado de derecho. ¡Libertad para todos los presos políticos antes de que finalice el año 2025!", culmina su mensaje.

