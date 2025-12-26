Cifra de excarcelados confirmada por organizaciones de DDHH es inferior a la que asegura el régimen chavista

La madrugada de este 25 de diciembre se conoció que el régimen había ordenado la excarcelación de un grupo de personas detenidas en medio de las protestas contra el fraude electoral del 28 de julio del 2024 que dieron la presidencia a Maduro.

A medida que transcurrían las horas, las organizaciones de derechos humanos que han acompañado a las víctimas intentaban verificar la información.

El ministerio de Asuntos Penitenciarios del régimen emitió un comunicado en el que asegura que las medidas beneficiaron a 99 presos, a los que acusa de participar "en hechos de violencia e incitación al odio, posteriores a la jornada electoral del pasado 28 de julio de 2024, para desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano y a socavar la paz".

Sin embargo, las ONGs aseguran que, hasta el mediodía de este 26, se han ejecutado unas 70, y no las cien que dice el régimen, que no publicó la lista.

Tanto el Foro Penal como el Comité por la Libertad publicaron los nombres de los confirmados hasta ahora, y exigen que se cumpla el número dicho por el régimen.

Todos están saliendo de las cárceles bajo cargos, y no con libertad plena.