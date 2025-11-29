"México se ha convertido en un juguetito de la política exterior de los EE. UU. y de Trump en particular": Armando Guzmán

El programa Mesa de Periodistas debatió con un panel de comunicadores sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos, teniendo en cuenta el segundo mandato del presidente republicano Donald Trump y el Gobierno de la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum.

En primera instancia, el periodista y columnista Armando Guzmán indicó que "México se ha convertido en un juguetito de la política exterior de los Estados Unidos y de Donald Trump en particular".

VEA TAMBIÉN "Todo indica que es una renuncia obligada”: Ignacio Morales Lechuga tras renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de México o

Por su parte, Primitivo Olivera, periodista del Grupo Radio Fórmula, indicó que se cumplieron 10 meses de la presidencia de Donald Trump que han sido muy difíciles de coexistencia y de convivencia.

"La retórica antimexicana que mantiene Trump no desde ahora, sino desde que empezó a buscar la presidencia en el año 2006, no va a cambiar porque es un mensaje que además le rinde frutos con respecto a su electorado", dijo.