"México se ha convertido en un juguetito de la política exterior de los EE. UU. y de Trump en particular": Armando Guzmán
El programa Mesa de Periodistas debatió con un panel de comunicadores sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos, teniendo en cuenta el segundo mandato del presidente republicano Donald Trump y el Gobierno de la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum.
En primera instancia, el periodista y columnista Armando Guzmán indicó que "México se ha convertido en un juguetito de la política exterior de los Estados Unidos y de Donald Trump en particular".
Por su parte, Primitivo Olivera, periodista del Grupo Radio Fórmula, indicó que se cumplieron 10 meses de la presidencia de Donald Trump que han sido muy difíciles de coexistencia y de convivencia.
"La retórica antimexicana que mantiene Trump no desde ahora, sino desde que empezó a buscar la presidencia en el año 2006, no va a cambiar porque es un mensaje que además le rinde frutos con respecto a su electorado", dijo.