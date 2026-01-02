NTN24
Viernes, 02 de enero de 2026
Zohran Mamdani

El socialista musulmán Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York, ya le dio la espalda a la política migratoria de Trump

enero 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El análisis en El Informativo USA de NTN24 con el periodista Ronen Suarc.

Zohran Mamdani, de 34 años, asumió este jueves como el alcalde número 112 de Nueva York, convirtiéndose en el primer líder musulmán de la ciudad más poblada de Estados Unidos.

La ceremonia privada se realizó en la histórica estación de metro Old City Hall, donde Mamdani juró sobre un Corán, acompañado por su esposa de 28 años, quien se convierte en la primera dama más joven de la ciudad.

El nuevo alcalde demócrata, inmigrante de origen ugandés que habla español, logró una victoria aplastante al imponerse al exgobernador Andrew Cuomo, quien había recibido el respaldo del presidente Donald Trump.

"Donald Trump, ya que sé que me estás viendo tengo tres palabras para ti. Sube el volumen. Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes", declaró Mamdani en su discurso, marcando el tono desafiante de su administración.

Una de las medidas más polémicas fue la cancelación de órdenes que permitían la colaboración policial con autoridades de inmigración federales, implementadas por su predecesor Eric Adams. Esta decisión marca un claro contraste con las políticas del gobierno federal.

El autoproclamado socialista demócrata enfrenta importantes desafíos, incluyendo la debacle económica de la ciudad y la emigración de billonarios hacia Florida, principalmente por su propuesta de aplicar impuestos a las grandes fortunas y congelar rentas.

"Nueva York esta noche me han dado un mandato para el cambio, un mandato para un nuevo tipo de política", señaló el alcalde.

La victoria de Mamdani es vista como un poderoso mensaje de rechazo a las políticas de Trump, especialmente considerando que el presidente republicano calificó de "antisemitas y estúpidos" a los judíos que apoyaron al candidato demócrata.

Mandami, quien a los 34 años se convirtió en el hombre más joven en ganar la alcaldía desde 1892, enfrenta el reto de mantener la vitalidad económica de Nueva York mientras implementa sus promesas de campaña centradas en la clase trabajadora, la clase media y los pequeños comercios.

