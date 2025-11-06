NTN24
Deuda

Estos son los países de América Latina que poseen deudas altas con el FMI en el 2025: ¿en qué puesto está Colombia?

noviembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Deuda con el FMI | Foto Canva
Deuda con el FMI | Foto Canva
Un reciente análisis del Fondo Monetario Internacional revela las cifras de los países que mantienen deudas con la organización.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es una organización que promueve la cooperación monetaria mundial, la estabilidad financiera y el comercio, encargándose de monitorear la economía mundial y a sus países miembros, los cuales ayuda frente a los problemas de balanza de pagos.

Según los movimientos del 1 al 28 de octubre, los países con crédito pendiente son:

  1. Argentina: 56.944 millones de dólares = deuda FMI/PIB de 8,3%
  2. Ecuador: 8.850 millones de dólares = deuda FMI/PIB de 6,8%
  3. Costa Rica: 2.441 millones de dólares = deuda FMI/PIB de 2,4%
  4. Jamaica: 804 millones de dólares = deuda FMI/PIB de 3,5%
  5. Honduras: 671 millones de dólares = deuda FMI/PIB de 1,7%
  6. Colombia: 638 millones de dólares = deuda FMI/PIB de 0,15%
  7. Surinam: 586 millones de dólares = deuda FMI/PIB de 13,0%
  8. Barbados: 558 millones de dólares = deuda FMI/PIB de 7,4%
  9. El Salvador: 234 millones de dólares = deuda FMI/PIB de 0,6%
  10. Paraguay: 198 millones de dólares = deuda FMI/PIB de 0,4%

¿A qué se debe la deuda de algunos países?

En la actualidad el país más endeudado de Latinoamérica con el FMI es Argentina. Según Bloomberg la deuda esta asociada a los desembolsos que el organismo realizó en el mes de abril, luego de firmarse un acuerdo de facilidades extendidas.

Por su parte, el FMI redujo un punto porcentual de crecimiento para Argentina en 2025, hasta 4,5% y proyectado 4% para 2026.

Ecuador es el segundo país más endeudado. En 2024 adquirió un programa crediticio suscrito en mayo, en el que busca fortalecer su sostenibilidad fiscal y de la deuda.

Por otro lado, Costa Rica cuenta con una línea de Crédito Flexible a dos años, aprobado en junio de este año, por sus “sólidos fundamentos económicos y marcos institucionales de política”.

El escenario de Colombia

Actualmente el país canceló la Línea de Crédito Flexible del FMI, "aprobada en abril del año pasado por 6.133,5 millones de Derechos Especiales de Giros o unos 8.100 millones de dólares". según Bloomering.

De acuerdo con el Banco de la República, la medida es sustentada en la fortaleza de las reservas internacionales, que alcanzan aproximadamente los 65.000 millones tras acumulaciones y rentabilidad de portafolio recientes.

Por su parte, Rodrigo Valdés, director del Departamento del hemisferio occidental del FMI, destacó que “vemos que la economía cuenta con amortiguadores muy sólidos en determinadas áreas y una gestión de la política monetaria muy, muy buena”.

