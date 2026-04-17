Donald Trump dice que Estados Unidos obtendrá “polvo nuclear” de las instalaciones nucleares de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró este viernes que ingresarán a Irán para obtener “polvo nuclear”, en referencia al uranio enriquecido, material importante para la fabricación de armas nucleares, combustible en reactores nucleares y de investigación.

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Asimismo, anunció que el material sería trasladado a Estados Unidos, y agregó que Washington ayudaría a Teherán a extraerlo de las instalaciones nucleares alcanzadas en ataques de Estados Unidos el año pasado.

El comentario de Trump se dio pese a que el Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen de Irán había dicho antes que las reservas de uranio enriquecido de la república islámica no serían transferidas "a ningún lugar".

"Lo vamos a conseguir entrar en Irán, con muchas excavadoras", dijo Trump en un discurso ante el movimiento conservador Turning Point USA en Phoenix, Arizona.

Trump aseguró que "necesitamos las excavadoras más grandes que puedan imaginar. Pero vamos a ir junto con Irán. Vamos a obtenerlo. Lo vamos a traer de regreso a casa, a Estados Unidos, muy pronto".

Los comentarios de Trump ampliaron su afirmación del jueves de que Irán había aceptado entregar su uranio enriquecido, pero sin ofrecer detalles sobre dicha transferencia.

El mandatario utiliza habitualmente el término "polvo nuclear" para referirse a las reservas de uranio enriquecido de Irán, con el que Estados Unidos acusa a Teherán de querer fabricar una bomba atómica.

También lo ha utilizado para referirse a lo que quedó de los ataques de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán en junio del año pasado.

Trump sonaba muy optimista el viernes sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo con Irán al decir a la AFP que no quedarían "puntos conflictivos" y que un acuerdo estaría "muy cerca".