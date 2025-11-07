Colombia y Venezuela tienen gran presencia en la lista de nominados a los Grammy Awards 2026

Varios artistas colombianos y venezolanos fueron incluidos dentro de la lista de los nominados a los Grammy Awards, que la Academia de la Grabación reveló este viernes por medio de una transmisión en vivo en su canal de YouTube.

La artista nacida en Medellín Karol G hizo presencia en la ceremonia de nominaciones que, junto a otras estrellas como Sabrina Carpenter y Sam Smith, se encargó de anunciar a los elegidos.

Pero además de estar encargada de revelar los esperados nombres, Karol G fue también nominada a la categoría Mejor Álbum de Pop Latino con su exitoso trabajo discográfico 'Tropicoqueta'.

En esa categoría, sin embargo, competirá por el gramófono con su compatriota Andrés Cepeda. Y es que el álbum 'Bogotá (Deluxe)' del artista nacido en la capital fue elegido candidato al premio de esa misma categoría.

Otro aún más allegado a 'La Bichota' hará presencia en la gala, a celebrarse en Los Ángeles el 1 de febrero, pues su pareja, el reggaetonero Feid, también paisa, compite por el Mejor Álbum de Música Urbana con 'FERXXO VOLX: Sagrado'.

Al igual que Karol G, Feid deberá medirse con otro colombiano por el galardón debido a que 'Mixteip' de J Balvin también fue seleccionado para la misma categoría.

La artista de música popular Paola Jara, entretanto, logró una valiosa nominación al hacer parte del grupo elegido para participar por el Mejor Álbum de Música Mexicana (incluida tejana) con 'Sin Rodeos' en el que compite principalmente contra artistas nacidos en ese país.

Pero la salsa colombiana llegará la ceremonia estadounidense gracias a que 'Clásicos 1.0' del Grupo Niche obtuvo una nominación como Mejor Álbum Tropical Latino.

Aterciopelados extienden la lista de los colombianos que fueron nominados. El dúo bogotano tiene chance de ganar en la categoría Mejor Álbum de Rock Alternativo gracias a 'Genes Rebeldes'.

Para lograr el reconocimiento, no obstante, deberán medirse a otra agrupación colombiana y a dos venezolanas.

'Astropical', el álbum en el que el también dúo bogotano de Bomba Estéreo colaboró con la banda venezolana Rawayana, tiene también posibilidad de ser elegido el Mejor Álbum de Rock Alternativo.

Para ese mismo premio también son candidatos Los Wizzards, un grupo de venezolanos que compusieron 'Algorhythm' y lograron su participación en el prestigioso evento gracias a una fusión de funk con diferentes géneros musicales.

El latino más nominado a los premios Grammy, por demás, fue el puertorriqueño Bad Bunny, que actuará en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl del próximo año y recibió seis nominaciones en total, incluyendo las de grabación, canción y álbum del año.

El rapero estadounidense Kendrick Lamar, por su parte, encabezó la lista de candidatos por segundo año consecutivo con nueve nominaciones, superando las siete nominaciones de la superestrella del pop Lady Gaga en la carrera por los máximos honores de la industria musical.

Los álbumes "GNX" de Lamar y "MAYHEM" de Gaga competirán con los de Bad Bunny (DeBÍ TiRAR MáS FOToS) y Justin Bieber (SWAG), entre otros, por el codiciado premio al Álbum del Año en la ceremonia.

Esta es la lista de nominados a los Grammy Awards 2026 que se celebrarán en Los Ángeles el 1 de febrero:

Álbum del Año

• “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” – Bad Bunny

• “SWAG” – Justin Bieber

• “Man’s Best Friend” – Sabrina Carpenter

• “Let God Sort Em Out” – Clipse, Pusha T & Malice

• “MAYHEM” – Lady Gaga

• “GNX” – Kendrick Lamar

• “MUTT” – Leon Thomas

• “CHROMAKOPIA” – Tyler, The Creator

Mejor Artista Nuevo

• Olivia Dean

• KATSEYE

• The Marias

• Addison Rae

• sombr

• Leon Thomas

• Alex Warren

• Lola Young

Grabación del Año

• “DtMF” – Bad Bunny

• “Manchild” – Sabrina Carpenter

• “Anxiety” – Doechii

• “WILDFLOWER” – Billie Eilish

• “Abracadabra” – Lady Gaga

• “luther” – Kendrick Lamar With SZA

• “The Subway” – Chappell Roan

• “APT.” – ROSÉ, Bruno Mars

Canción del Año

• “Abracadabra” – Lady Gaga

• “Anxiety” – Doechii

• “APT.” – Bruno Mars and Rosé

• “DtMF” – Bad Bunny

• “Golden” – KPop Demon Hunters

• “luther” – Kendrick Lamar With SZA

• “Manchild” – Sabrina Carpenter

• “WILDFLOWER” – Billie Eilish

Mejor Álbum Pop Vocal

• “SWAG” – Justin Bieber

• “Man’s Best Friend” – Sabrina Carpenter

• “Something Beautiful” – Miley Cyrus

• “MAYHEM” – Lady Gaga

• “I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)” – Teddy Swims

Mejor Interpretación Pop Solista

• “Daisies” — Justin Bieber

• “Manchild” — Sabrina Carpenter

• “Disease” — Lady Gaga

• “The Subway” — Chappell Roan

• “Messy” — Lola Young

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo

• “Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande

• “Golden [From “KPop Demon Hunters”]” – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami

• “Gabriela” – Katseye

• “APT.” – Rosé, Bruno Mars

• “30 for 30” – SZA With Kendrick Lamar

Mejor Álbum Rock

• “Private Music” — Deftones

• “I Quit” — Haim

• “From Zero” — Linkin Park

• “Never Enough” — Turnstile

• “Idols” — Yungblud

Mejor Canción Rock

• “As Alive as You Need Me to Be” – Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)

• “Caramel” – Vessel1 y Vessel2, compositores (Sleep Token)

• “Glum” – Daniel James y Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)

• “Never Enough” – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brendan Yates, compositores (Turnstile)

• “Zombie” – Dominic Harrison y Matt Schwartz, compositores (Yungblud)

Mejor álbum de música alternativa

• Sable, Fable – Bon Iver

• Songs of a Lost World – The Cure

• Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator

• Moisturizer – Wet Leg

• Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams

Mejor Álbum Rap

• “Let God Sort Em Out” – Clipse, Pusha T & Malice

• “Glorious” – GloRilla

• “God Does Like Ugly” – JID

• “GNX” – Kendrick Lamar

• “Chromakopia” – Tyler, the Creator

Mejor canción de rap

• “Anxiety” — Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)

• “The Birds Don’t Sing” — Gene Elliott Thornton Jr., Terrence Thornton, Pharrell

• Williams y Stevie Wonder, compositores (Clipse, Pusha T y Malice con John Legend y Voices of Fire)

• “Sticky” — Aaron Bolton, Dudley Alexander Duverne, Gloria Woods, Dwayne Carter, Jr., Janae Wherry, Tyler Okonma y Rex Zamor, compositores (Tyler, the Creator con GloRilla, Sexyy Red y Lil Wayne)

• “TGIF” — Lucas Alegria, Dillon Brophy, Yakki Davis, Gloria Woods, Jess Jackson, Ronnie Jackson, Mario Mims y Jorge M. Taveras, compositores (GloRilla)

• “TV Off” — Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con Lefty Gunplay)

Mejor álbum dance/electrónico

• Eusexua — FKA Twigs

• Ten Days — Fred Again

• Fancy That — PinkPantheress

• Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol

• F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex

Mejor canción de R&B

• “Folded” — Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani)

• “Heart of a Woman” — David Bishop y Summer Walker, compositores (Summer Walker)

• “It Depends” — Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent y Dewain Whitmore Jr., compositores (Chris Brown con Bryson Tiller)

• “Overqualified” — James John Abrahart Jr. y Durand Bernarr, compositores (Durand Bernarr)

• “Yes It Is” — Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl y Leon Thomas, compositores (Leon Thomas)

Mejo álbum de R&Br

• Beloved — Giveon

• Why Not More? — Coco Jones

• The Crown — Ledisi

• Escape Room — Teyana Taylor

• Mur — Leon Thomas

Mejor canción country

• “Bitin’ List” — Tyler Childers, compositor (Tyler Childers)

• “Good News” — Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman y Jacob Torrey, compositores (Shaboozey)

• “I Never Lie” — Carson Chamberlain, Tim Nichols y Zach Top, compositores (Zach Top)

• “Somewhere Over Laredo” — Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson y Lainey Wilson, compositores (Lainey Wilson)

• “A Song to Sing” — Jenee Fleenor, Jesse Frasure, Miranda Lambert y Chris Stapleton, compositores (Miranda Lambert y Chris Stapleton)

Mejor álbum de country tradicional

• Dollar a Day — Charley Crockett

• American Romance — Lukas Nelson

• Oh What a Beautiful World — Willie Nelson

• Hard Headed Woman — Margo Price

• Ain’t in It for My Health — Zach Top

Mejor álbum de country contemporáneo

• Patterns — Kelsea Ballerini

• Snipe Hunter — Tyler Childers

• Evangeline vs. the Machine — Eric Church

• Beautifully Broken — Jelly Roll

• Postcards From Texas — Miranda Lambert

Mejor álbum de pop latino

• Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

• Bogotá (Deluxe) – Andrés Cepeda

• Tropicoqueta – Karol G

• Cancionera – Natalia Lafourcade

• ¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz

Mejor álbum de música urbana

• DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS — Bad Bunny

• Mixteip — J Balvin

• FERXXO VOL X: Sagrado — Feid

• NAIKI — Nicki Nicole

• EUB DELUXE — Trueno

• SINFÓNICO (En Vivo) —Yandel

Mejor álbum de música mexicana (incluido tejano)

• Mala mía – Fuerza Regida y Grupo Frontera

• Y lo que viene – Grupo Frontera

• Sin Rodeos – Paola Jara

• Palabra de To's (seca) – Carín León

• Una Tuya y Una Mía – Por la puerta grande – Bobby Pulido

Mejor álbum latino de rock alternativo

• Genes rebeldes – Aterciopelados

• Astropical – Bomba Estéreo y Rawayana

• Papota – Ca7riel y Paco Amoroso

• Algorhythm – Los Wizzards

• Novela – Fito Páez

Mejor álbum latino tropical

• Fotografías – Rubén Blades y Roberto Delgado

• Raíces – Gloria Estefan

• Clásicos 1.0 – Grupo Niche

• Bingo – Alain Pérez

• Debuty Segunda Tanda, Vol.2 – Gilberto Santa Rosa

Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión)

• How to Train Your Dragon – John Powell, composer

• Severance: Season 2 – Theodore Shapiro, composer

• Sinners – Ludwig Göransson, composer

• Wicked – John Powell & Stephen Schwartz, composers

• The Wild Robot – Kris Bowers, composer

Mejor canción escrita para mediops visuales

• “As Alive as You Need Me to Be” - “Tron: Ares”

• “Golden” - “KPop Demon Hunters”

• “I Lied to You” - “Sinners”

• “Never Too Late” - “Elton John: Never Too Late”

• “Pale, Pale Moon” - “Sinners”

• “Sinners” - “Sinners”

Mejor video musical

• “Young Lion” — Sade

• “Manchild” — Sabrina Carpenter

• “So Be It” — Clipse

• “Anxiety” — Doechii

• “Love” — OK Go