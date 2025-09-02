"Me he convertido en el saco donde todo el mundo golpea para pagar su frustración": dirigente político venezolano Henrique Capriles

El dirigente político venezolano, Henrique Capriles Radonski, se pronunció hace varias horas sobre lo que considera una “campaña de odio” en su contra.

A través de sus redes sociales, quien fuera dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela, mencionó que, en las plataformas digitales, muchos venezolanos “pagan su frustración” con él.

“En las redes, ustedes han visto, quienes me siguen a mí en mis redes sociales, otros portales, yo me he convertido como en el saco donde todo el mundo golpea para pagar su frustración", mencionó Capriles.

“Una campaña de odio feroz, el odio es un tema que vive el mundo... Estas son mis redes sociales, y yo tengo el derecho de decir lo que pienso”, acotó.

Antes de dar por terminado su pronunciamiento, el otrora gobernador del estado Miranda y ahora diputado de la ilegítima Asamblea Nacional, consideró: “A muchos no les gusta la verdad, la verdad es la primera víctima”.

Estas declaraciones de Capriles llegan luego de que durante todo el pasado fin de semana fuera cuestionado por la opinión pública, tras dudar de la existencia del Cartel de los Soles y asegurar que Maduro está dispuesto al diálogo.

"Yo no estoy de acuerdo con la guerra", aseguraba Henrique Capriles el pasado viernes, siguiendo su temperamento moderado de los últimos años, pero esta vez avanzando un poco más hasta el límite del desconcierto.

Ya no es el candidato opositor que dijo haber derrotado a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales luego de la muerte de Hugo Chávez.

Capriles ha sido el centro de críticas al separarse de las elecciones primarias de la oposición que María Corina Machado ganó de manera aplastante; no declaró su apoyo firme a la candidatura de Edmundo González, ni ha molestado demasiado a Maduro con la teoría del robo de las elecciones.

Por el contrario, este político venezolano ha decidido participar de las dos elecciones posteriores que convocó Maduro con un argumento que comparten muchos: dejar el camino libre al jefe del régimen solo lo favorece.

El exintegrante del partido político Primero Justicia además reitera que no hay pruebas del Cartel de los Soles, a pesar de que en Estados Unidos ya hay dos archiconocidos militares venezolanos que se declararon culpables y admitieron que su posición en Venezuela ayudaba a favorecer el tránsito: El Pollo Carvajal y Cliver Alcalá.

También habría olvidado el juicio contra los "narcosobrinos", los dos sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, detenidos por usar sus privilegiadas posiciones para llevar 1.3 kilos de cocaína a Estados Unidos.

Asimismo, tampoco habría leído el informe de la ONG que ahora opera en el exilio, Transparencia Venezuela, sobre la investigación de cuánto dinero le dejó el negocio del narcotráfico al chavismo en 2024: 1.800 millones de dólares.