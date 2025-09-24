"Venezuela ya está aislada de la comunidad internacional": exembajador de Uruguay ante la OEA

En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, autoridades de Estados Unidos y varios países latinoamericanos han alzado su voz para denunciar el crimen organizado promovido por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

En un evento organizado por el Departamento de Estado norteamericano, cancilleres y altos funcionarios resaltaron la importancia de combatir organizaciones narcoterroristas transnacionales como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles.

La canciller de Ecuador fue enfática al afirmar que su país está trabajando con determinación para poner fin a la actividad delictiva de estos grupos terroristas. Según sus palabras, "El Ecuador libra una guerra frontal de carácter existencial contra el crimen transnacional organizado y el narcoterrorismo".

El evento contó con la presencia de representantes del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y de María Corina Machado, líder opositora. Como telón de fondo se exhibieron los carteles de recompensa por la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, ofreciendo 50 y 25 millones de dólares respectivamente.

Al respecto, el exembajador de Uruguay ante la OEA, Washington Abdala, aseguró que estas acciones demuestran un liderazgo de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en la región.

Según Abdala, "el tiempo de los dictadores, los autócratas, también coincidentemente los líderes del cartel de los soles, se están acotando".

“A esta altura Maduro ya corrió todos los límites, Cabello también, Padrino también. Yo diría que ellos están en temor, están en pánico y tienen motivo para ello, porque yo creo que ya están aislados en la comunidad internacional”, puntualizó.

Abdala considera que el régimen de Maduro está cada vez más aislado internacionalmente y prevé que su caída podría ocurrir "en menos tiempo del que se imagina".