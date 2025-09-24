Posible Conmoción Exterior en Venezuela "muestra el nivel de pánico" del régimen de Maduro ante la presión de Estados Unidos: Julio Borges

Nicolás Maduro anunció que evalúa declarar un 'Estado de Conmoción' exterior en medio del despliegue marítimo de Estados Unidos en el sur del Caribe contra narcoterroristas, entre ellos el Cartel de los Soles.

El régimen justificó la medida argumentando supuestas agresiones y amenazas extranjeras. “El primer decreto constitucional para que toda la nación, toda la república, toda la institucionalidad, todo hombre y mujer, ciudadano y ciudadana de este país, tenga el respaldo, la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas, o si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera contra Venezuela”, dijo Maduro.

El estado de conmoción exterior es uno de los cuatro estados de excepción contemplados en la Constitución venezolana. Se aplica en casos de conflicto externo que amenace la seguridad nacional y debe ser aprobado por la Asamblea Nacional y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dentro de los ocho días siguientes a su decreto.

Al respecto, Julio Borges, vicepresidente de Estrategia del partido opositor Primera Justicia, interpreta el anuncio de Maduro como un intento de "mostrar una especie de fachada institucional" y una "excusa para concentrar y reprimir aún más a la población".

Borges considera que esta medida refleja el "nivel de pánico que se vive dentro de la dictadura" ante la presión internacional.

“Ahora esta gente sabe que tiene una amenaza real sobre su cabeza, no puede dormir tranquilo, y lo que toca es lograr que se consolide ese pánico en una fractura concreta de este bloque de poder de la dictadura y que haya un desenlace en Venezuela”, aseguró.

Frente a las acusaciones cruzadas entre el régimen de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos, Borges indicó que Maduro está completamente derrotado.

“Maduro tiene tapado todo lo que es la posibilidad del futuro para los venezolanos, y hasta que no saquemos ese tapón que es Maduro, el país no va a tener ni normalidad ni futuro. Entonces no tengamos miedo al cambio. No dejemos que esa campaña de miedo que al final lo que quiere centrar Maduro nos afecte”, puntualizó.