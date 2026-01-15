NTN24
Jueves, 15 de enero de 2026
Colombia

El conmovedor gesto de Luis Alfonso con el equipo de trabajo de Yeison Jiménez tras su fallecimiento

enero 15, 2026
Por: Redacción NTN24
El cantante colombiano falleció el pasado 10 de enero junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo.

En medio del homenaje de despedida al fallecido cantante colombiano Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá, uno de sus amigos y colegas hizo una confesión que conmovió a todos los asistentes al evento.

De acuerdo con el artista payanés Luis Alfonso, varios trabajadores del equipo del cantante quedaron sin empleo tras el incidente que dejó sin vida a Jiménez.

Ante ello, confirmó una iniciativa para apoyarlos. “Quedaron muchas familias huerfanitas de proyectos, hay muchos pelados del equipo de Yeison que se quedaron sin un papá musical. Muchas bocas que seguir alimentando y ayer le dije a los pelados ‘vamos a abrir vacantes, vamos a adoptarlos, a darles camellito y hacerlos de nuestra familia porque así lo hubiera querido él’”, afirmó.

Según explicó el cantante, su propósito es integrarlos a su propio equipo de trabajo, de esta manea, honrar la memoria de su colega y amigo.

El cantante colombiano Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo.

La avioneta en la que se transportaban desde la vereda Romita en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, Boyacá, con destino a Medellín, no logró tomar altura e impactó minutos después del despegue.

Las identidades de las otras personas que perecieron junto al reconocido cantante son: Fernando Torres Rojas (piloto), Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

La Aeronáutica Civil de Colombia se pronunció tras la muerte de Yeison Jiménez y en un comunicado detalló lo ocurrido.

"La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajes, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín. El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate notificó la activación de la señal de la localización de emergencia en el sector del evento", precisó.

Días después de su muerte y en medio del dolor que ha generado su partida, su equipo y su familia confirmó un homenaje en su honor.

El cantante recibió este miércoles un homenaje en el Movistar Arena de Bogotá, con acceso al público y aficionados de su música.

