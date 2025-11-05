16 militares venezolanos procesados por "traición" a Maduro se encuentran desaparecidos

La abogada defensora de derechos humanos, Tamara Suju, denunció este lunes la desaparición de 16 militares presos políticos que permanecían recluidos en la cárcel de Ramo Verde en el estado Miranda.

Aunque no hay detalles sobre la identidad de los militares, indicó que ya habían cumplido su pena, les ordenaron que alistaran sus pertenencias para presuntamente presentarlos en tribunales, pero nunca llegaron.

"No llegaron a los tribunales, no fueron liberados y se desconoce dónde están", alertó la activista a través de sus redes sociales.

Por su parte, Ana Raquel Velásquez, esposa del teniente Víctor Soto Méndez confirmó que el grupo de militares cumplieron su pena el pasado 9 de septiembre tras ser procesados por "traición a la patria" y actualmente desconocen su paradero.

"Sus abogados fueron informados que serían trasladados ayer, y nunca llegaron (a tribunales). Se desconoce desde que fueron sacados de Ramo Verde, dónde se encuentran", denunció.

Un informe de Amnistía Internacional divulgado en julio pasado indica que "las autoridades venezolanas cometen desapariciones forzadas como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil".

Además, varias oenegés y defensores de derechos humanos alertan sobre un patrón sostenido de detenciones "arbitrarias".