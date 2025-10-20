Detenciones políticas continúan en Venezuela: Régimen secuestra a estudiante junto a su madre y hermano en Barquisimeto

Lejos de detenerse, las detenciones por razones políticas continúan en Venezuela, pese al llamado popular de que los presos reciban una amnistía, a propósito de la santificación de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

La gravedad de la situación es tal, que en las últimas horas agentes del régimen de Maduro se llevaron a un periodista, a su madre y a su hermano.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) denunció la detención del estudiante de comunicación que sólo espera por su título de periodista.

Omario Castellanos trabaja en un medio de comunicación y ha sido detenido junto a su madre y su hermano el pasado 16 de octubre en su residencia al oeste de Barquisimeto, estado Lara.

"Omario Castellanos es estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Yacambú (UNY), donde ya culminó su carga académica y se encuentra en espera de recibir su título de comunicador. Actualmente, se desempeña como trabajador del medio digital @SoylarenseCom", denunció el SNTP.

El SNTP informó que los tres fueron llevados de su casa con rumbo desconocido, un patrón de detención arbitraria que se repite en cada uno de los estados del país.

Exige a los cuerpos de seguridad revelar la ubicación de los detenidos y los fundamentos legales de la aprehensión.