Israel dio por “terminada la provocación” de la flotilla Sumud presuntamente vinculada a Hamás y anunció la deportación de sus pasajeros a Europa

El Gobierno de Israel, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, informó que todos los pasajeros de la flotilla Global Sumud, que se dirigía a Gaza con ayuda, serán deportados a Europa tras ser interceptados.

En un mensaje publicado en la plataforma X, las autoridades israelíes aseguraron que daban por terminada "la provocación de Hamás-Sumud" y que ninguno de los yates "ha tenido éxito en su intento de entrar en una zona de combate activo o violar el bloqueo naval legal".

Agregó que "todos los pasajeros se encuentran sanos y salvos" y se dirigen a Israel, desde donde serán deportados a Europa.

"Un último buque de esta provocación permanece a distancia. Si se acerca, su intento de entrar en una zona de combate activo y romper el bloqueo también será impedido", subrayó.

La flotilla Global Sumud, que significa "resiliencia" en árabe, partió de Barcelona (España) a inicios de septiembre con unos 45 navíos y centenares de activistas propalestinos de más de 45 países. Sin embargo, fue interceptada por la Marina de Israel el miércoles 1 de octubre tras anuncios que no entraran en aguas que están bajo su bloqueo naval a Gaza.

Israel denunció que la flotilla es una provocación y que está haciendo propaganda a Hamás y divulgaron documentos del grupo terrorista incautados en Gaza que demostrarían el involucramiento directo con la flotilla.

En la flotilla viajaban varias personas de países latinoamericanos, como Colombia y México, que reaccionaron tras la interceptación.

En el caso de Colombia, dos mujeres colombianas fueron detenidas por las fuerzas israelíes y el presidente Gustavo Petro determinó expulsar de Colombia a la delegación diplomática israelí.

Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum pidió este jueves la repatriación "inmediata" de los seis mexicanos que iban en la flotilla.

"Tienen que entregarlos de inmediato porque no cometieron ningún delito, tienen que ser repatriados de inmediato y nosotros, evidentemente, pues darles todo el apoyo", dijo.