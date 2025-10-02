NTN24
Jueves, 02 de octubre de 2025
Jueves, 02 de octubre de 2025
Israel - Hamás

Israel dio por “terminada la provocación” de la flotilla Sumud presuntamente vinculada a Hamás y anunció la deportación de sus pasajeros a Europa

octubre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
En un mensaje publicado en la plataforma X, las autoridades israelíes se refirieron a la flotilla como “Hamás-Sumud”

El Gobierno de Israel, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, informó que todos los pasajeros de la flotilla Global Sumud, que se dirigía a Gaza con ayuda, serán deportados a Europa tras ser interceptados.

En un mensaje publicado en la plataforma X, las autoridades israelíes aseguraron que daban por terminada "la provocación de Hamás-Sumud" y que ninguno de los yates "ha tenido éxito en su intento de entrar en una zona de combate activo o violar el bloqueo naval legal".

o

Agregó que "todos los pasajeros se encuentran sanos y salvos" y se dirigen a Israel, desde donde serán deportados a Europa.

"Un último buque de esta provocación permanece a distancia. Si se acerca, su intento de entrar en una zona de combate activo y romper el bloqueo también será impedido", subrayó.

La flotilla Global Sumud, que significa "resiliencia" en árabe, partió de Barcelona (España) a inicios de septiembre con unos 45 navíos y centenares de activistas propalestinos de más de 45 países. Sin embargo, fue interceptada por la Marina de Israel el miércoles 1 de octubre tras anuncios que no entraran en aguas que están bajo su bloqueo naval a Gaza.

Israel denunció que la flotilla es una provocación y que está haciendo propaganda a Hamás y divulgaron documentos del grupo terrorista incautados en Gaza que demostrarían el involucramiento directo con la flotilla.

En la flotilla viajaban varias personas de países latinoamericanos, como Colombia y México, que reaccionaron tras la interceptación.

o

En el caso de Colombia, dos mujeres colombianas fueron detenidas por las fuerzas israelíes y el presidente Gustavo Petro determinó expulsar de Colombia a la delegación diplomática israelí.

Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum pidió este jueves la repatriación "inmediata" de los seis mexicanos que iban en la flotilla.

"Tienen que entregarlos de inmediato porque no cometieron ningún delito, tienen que ser repatriados de inmediato y nosotros, evidentemente, pues darles todo el apoyo", dijo.

Temas relacionados:

Israel - Hamás

Guerra

Medio Oriente

Israel

Gaza

Palestina

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Dirigentes políticos de oposición denuncian amenazas y atentados en diferentes regiones de Colombia: "falta apoyo y respaldo del Gobierno"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cómo ha sido la respuesta de Colombia a la migración venezolana?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Ministro de Seguridad de Panamá explica cómo será entrenamiento de marines de EE. UU. en medio de despliegue en el mar Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cómo interpretar la escalada de declaraciones de Trump y Maduro en medio del despliegue en el Caribe?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Acto de fuegos artificiales en el Helicoide es una demostración del Régimen de Maduro de "sadismo, crueldad y burla macabra"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan cerca está el fin del paro nacional en Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

General Pedro Rafael Suárez
FANB

Quién es el General Pedro Rafael Suárez Caballero, quien habría desertado a la Fuerza Armada venezolana

Muro de Contención de Lagunillas
Terremoto

Cuán importante es el "muro de contención" en Zulia, obra maestra extranjera, y por qué se encendieron las alertas durante los temblores

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

General Pedro Rafael Suárez
FANB

Quién es el General Pedro Rafael Suárez Caballero, quien habría desertado a la Fuerza Armada venezolana

Muro de Contención de Lagunillas
Terremoto

Cuán importante es el "muro de contención" en Zulia, obra maestra extranjera, y por qué se encendieron las alertas durante los temblores

Expresidente Álvaro Uribe continuará su defensa en libertad - Foto: AFP
Corte Suprema de Justicia

Expresidente Álvaro Uribe continuará su defensa en libertad, así lo dio a conocer la Corte Suprema de Justicia

Diosdado Cabello
Despliegue militar de Estados Unidos

Cabello pide pasar de la revolución pacífica a la revolución armada: "Ya verán los vendepatria que están aquí qué van a hacer"

Leopoldo Maduro se casa con la princesa más rica de Europa | Foto EFE
Venezuela

Un venezolano en la realeza: Leopoldo Maduro Vollmer se une en matrimonio con la princesa Carolina de Liechtenstein

USS Jason Dunham y Mar Caribe-Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

No encontraron drogas: un funcionario estadounidense habló sobre la inspección del barco venezolano en aguas del mar Caribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda