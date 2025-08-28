"25 mil soldados colombianos escoltando al Cartel de los Soles es la jugada geopolítica más temeraria y estúpida de la historia": exministro de Defensa de Colombia sobre militarización de zona en frontera con Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha generado controversia al anunciar a través de su cuenta de Twitter la militarización de la frontera con Venezuela en la región del Catatumbo. Según el mandatario, esta medida busca reducir al máximo las fuerzas de la mafia en la zona.

"He ordenado al ejército colombiano a ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano. Tenemos 25.000 soldados en la zona", afirmó Petro en su publicación.

El presidente agregó que "no es la guerra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos estados quien lo logra".

Esta decisión parece confirmar lo anunciado por Diosdado Cabello sobre un despliegue de 15.000 efectivos adicionales en los estados fronterizos de Zulia y Táchira.

Al respecto, Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia, habló en La Tarde de NTN24 sobre la militarización de la frontera con Venezuela en zona del Catatumbo.

"25 mil soldados colombianos escoltando al Cartel de los Soles es la jugada geopolítica más temeraria y estúpida de la historia reciente. Colombia pasa de ser un aliado a ser un escudo humano de un narcoestado terrorista", afirmó Molano.

De acuerdo con Molano, lo que viene sucediendo en la frontera no es una operación conjunta en contra de una amenaza narcotraficante. “Colombia se está alineando a proteger un régimen que recientemente fue calificado no solo como narcotraficante por ser el Cartel de los Soles, sino como terrorista”.

“El régimen de Maduro ha buscado encontrar una cortina de humo en la frontera con Colombia para desviar la atención sobre el despliegue de la plataforma naval en el Caribe, que ha mandado una señal contundente que el gobierno Trump no está cañando, como decimos en Colombia, sino tiene una seria decisión nueva con una forma diferente de abordar con máximo despliegue de capacidades para luchar contra el narcotráfico terrorista que es una amenaza para Estados Unidos”, agregó.

simismo, aseguró que, con esta decisión, Colombia se pone del lado incorrecto de la historia del régimen de Maduro, “que es un Cartel de los Soles calificado como terrorista”.

“Los cómplices no reciben medallas, los cómplices reciben sanciones, aislamiento y el desprecio de su propia gente, de su pueblo, y eso es lo que hoy está poniendo el presidente Petro a hacer con los soldados colombianos que se van a desplegar en la frontera”, recalcó.

Además consideró que “en Colombia tenemos soldados y oficiales íntegros, formados, respetuosos de los derechos humanos y las instituciones” y que “del otro lado, hay unos carteles y generales aliados con el narcotráfico que además trabajan con la guerrilla del ELN”.