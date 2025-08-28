NTN24
Jueves, 28 de agosto de 2025
La Vinotinto

Siete jugadores de La Vinotinto, incluido Rondón, podrían quedarse por fuera del partido ante Colombia por Eliminatorias: esta es la razón

agosto 28, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Selección venezolana de fútbol - Foto EFE
En una jornada decisiva de Eliminatorias Sudamericanas, la selección venezolana enfrentará primero a La Albiceleste en Buenos Aires y luego recibirá en Maturín a La Tricolor.

Siete jugadores de La Vinotinto podrían perderse el partido contra Colombia, que será clave de cara al objetivo de clasificar al Mundial de 2026.

De acuerdo con el sistema de sanciones de la Conmebol que se maneja en las Eliminatorias Sudamericanas, si llegan a recibir tarjeta amarilla ante Argentina no podrán actuar ante Colombia.

Y es que para que un jugador sea sancionado con una fecha sin jugar en esta clasificación regional, aparte de las medidas disciplinarias por expulsiones, basta con que reciba dos amonestaciones en distintos partidos, según el artículo 11 del reglamento disciplinario de la confederación.

"El jugador que sea amonestado en dos partidos distintos de la misma competición será sancionado de manera automática con su suspensión para el siguiente partido", reza el tercer apartado del artículo en cuestión.

En ese sentido, tras haber recibido tarjeta amarilla en duelos anteriores de las todavía vigentes Eliminatorias Sudamericanas, los venezolanos que fueron convocados para la última jornada deberán cuidarse de esa cartulina si quieren estar presentes en el último partido por el Mundial ante Colombia.

Entretanto y por la misma razón, para el duelo en Buenos Aires contra La Albiceleste serán José 'El Brujo' Martínez y Telasco Segovia, quienes no podrán estar presentes tras haber recibido la segunda amonestación en el último partido en junio contra Uruguay.

Pero el primero de los que entrarán advertidos al Monumental, en aras de poder enfrentar a La Tricolor, es Rafael Romo. El arquero titular del equipo y pieza clave en la defensa venezolana acumula una amarilla desde el enfrentamiento con Brasil en noviembre.

El siguiente que podría perderse el conocido clásico de la frontera en la plantilla es Josua Mejías, quien recibió la primera sanción contra Ecuador en el partido de marzo y llega advertido para un compromiso muy importante contra el equipo de Lionel Messi.

Tomás Rincón, por su parte, tiene una amonestación registrada desde octubre de 2023 en el primer partido por Eliminatorias ante Brasil, en aquel valioso empate en tierras cariocas, así que también corre riesgo de no jugar contra Colombia si en tierras gauchas ve la amarilla.

El atacante Eduard Bello es otro de los que podría quedarse por fuera en el último partido por la carrera a la máxima cita si ve la amarilla este 4 de septiembre, pues desde octubre fue amonestado en el enfrentamiento de Venezuela y Paraguay.

Al mediocampista del América de Cali de Colombia, Jhon Murillo, le sacaron amarilla también contra Brasil, pero en el duelo de noviembre, en otro empate bien logrado por parte del cuadro venezolano que tuvo lugar en Maturín.

Murillo, de cometer alguna infracción contra los dirigidos por Lionel Scaloni que el juez considere motivo de amonestación, se ausentaría obligatoriamente del choque ante la selección Colombia, en cuyo país reside desde que milita con los 'Escarlatas'.

Josef Martínez se suma a la lista tras haber sido penalizado con amarilla cuando Venezuela se enfrentó a Perú en marzo, por lo que es otro de los que tiene probabilidad de no poder jugar en el cierre de la clasificación regional, de acumular una amonestación más contra Argentina.

Asimismo, quien es considerado el máximo referente de La Vinotinto, Salomón Rondón, recibió una cartulina amarilla en la más reciente jornada de Eliminatorias en junio contra Bolivia, partido en el que anotó gol, por lo que hay chance de que la figura más importante en el ataque pueda perderse un juego crucial, de ver la amarilla contra la campeona del mundo.

Entre los nombres de quienes podrían quedarse por fuera contra Colombia, cabe resaltar, también estaría incluido el de Yangel Herrera, que, al igual que 'El Brujo' y Segovia, recibió amarilla contra Uruguay, pero una lesión lo dejó por fuera de la reciente convocatoria de Fernando 'Bocha' Batista publicada el miércoles.

Esta es la lista de los siete jugadores de La Vinotinto que podrían estar ausentes contra Colombia si reciben tarjeta amarilla ante Argentina:

  • Rafael Romo (U. Católica de Ecuador)
  • Josua Mejías (Debreceni Vasutas de Hungría)
  • Tomás Rincón (Santos de Brasil)
  • Eduard Bello (U. Católica de Chile)
  • Jhon Murillo (América de Colombia)
  • Josef Martínez (San Jose Earthquakes de Estados Unidos)
  • Salomón Rondón (Real Oviedo de España)

