NTN24
Martes, 10 de marzo de 2026
Real Madrid

En medio de rumores sobre su regreso al Real Madrid, jugador que lo ganó todo con el cuadro 'merengue' cierra la posibilidad de volver al Bernabéu: "no me interesa"

marzo 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Fanáticos del Real Madrid / Luka Modrić, futbolista croata - Fotos: EFE
El equipo busca alternativas para solucionar sus dificultades futbolísticas, y todo apunta a que deberán recurrir al mercado de fichajes.

El Real Madrid atraviesa varios inconvenientes actualmente, y uno de los más evidentes es la baja generación de juego en el mediocampo.

Tras las salidas de referentes como el croata Luka Modric o el alemán Toni Kroos, el club blanco no ha logrado encontrar reemplazos que puedan asumir ese rol con la misma intensidad.

Por ello, en los últimos días ha tomado fuerza una idea que parecía poco probable: el posible regreso de Modric.

A pesar de sus 40 años, el experimentado mediocampista está demostrando en el Milan que aún mantiene un alto nivel competitivo, siendo uno de los jugadores más destacados de la actual campaña.

Además de este posible retorno, el medio de comunicación, Madrid Xtra, también ha vinculado la llegada al conjunto ‘merengue’ del entrenador Massimiliano Allegri, a quien algunos señalan como candidato para reemplazar a Álvaro Arbeloa en la próxima temporada.

Sin embargo, el propio Modric, según recoge Madrid Xtra, habló recientemente sobre estas especulaciones y al parecer le cerró la puerta a su anterior plantel.

"¿Allegri y yo en el Real Madrid? Los rumores siempre están ahí, pero no me interesan. Estoy muy feliz aquí en Milán", habría señalado el Balón de Oro.

Por su parte, Allegri también se pronunció sobre las especulaciones, al asegurar que “se encuentra satisfecho en el Milan”.

Recordó, entretanto, que tiene contrato con el club hasta 2027, lo que hace poco probable que asuma el cargo en el banquillo de la ‘casa blanca’, la próxima temporada.

En cuanto a Luka Modrić, vale recapitular que se despidió del Real Madrid en mayo de 2025 como el jugador más laureado en la historia del club, alcanzando un total de 28 títulos oficiales.

El croata superó el récord histórico de Nacho Fernández tras conquistar la Supercopa de Europa en agosto de 2024 y sumó su último trofeo con la Copa Intercontinental en diciembre de ese mismo año.

Donald Trump - Foto AFP/ Estrecho de Ormuz - Foto EFE
Donald Trump

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella juega en la fase tres, en la fase de la democracia y la elección presidencial": Antonio de la Cruz analiza el rol de María Corina Machado y su eventual regreso a Venezuela

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella representa el comienzo de un nuevo camino o el final del túnel para efectos de la libertad": senador chileno sobre lo que significa María Corina Machado en en Chile

Donald Trump - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Donald Trump revela en conferencia la alta tecnología usada en ataques contra el régimen iraní y da detalles de la Operación Furia Épica

Paloma Valencia, candidata a la Presidencia de Colombia - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Esto catapulta a Paloma Valencia en primera línea para pasar a una segunda vuelta, algo que es esperanzador para el país": senador Andrés Forero sobre la Gran Consulta por Colombia

