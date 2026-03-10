En medio de rumores sobre su regreso al Real Madrid, jugador que lo ganó todo con el cuadro 'merengue' cierra la posibilidad de volver al Bernabéu: "no me interesa"

El Real Madrid atraviesa varios inconvenientes actualmente, y uno de los más evidentes es la baja generación de juego en el mediocampo.

Tras las salidas de referentes como el croata Luka Modric o el alemán Toni Kroos, el club blanco no ha logrado encontrar reemplazos que puedan asumir ese rol con la misma intensidad.

Ante esta situación, el equipo busca alternativas para solucionar sus dificultades futbolísticas, y todo apunta a que deberán recurrir al mercado de fichajes.

Por ello, en los últimos días ha tomado fuerza una idea que parecía poco probable: el posible regreso de Modric.

A pesar de sus 40 años, el experimentado mediocampista está demostrando en el Milan que aún mantiene un alto nivel competitivo, siendo uno de los jugadores más destacados de la actual campaña.

Además de este posible retorno, el medio de comunicación, Madrid Xtra, también ha vinculado la llegada al conjunto ‘merengue’ del entrenador Massimiliano Allegri, a quien algunos señalan como candidato para reemplazar a Álvaro Arbeloa en la próxima temporada.

Sin embargo, el propio Modric, según recoge Madrid Xtra, habló recientemente sobre estas especulaciones y al parecer le cerró la puerta a su anterior plantel.

"¿Allegri y yo en el Real Madrid? Los rumores siempre están ahí, pero no me interesan. Estoy muy feliz aquí en Milán", habría señalado el Balón de Oro.

Por su parte, Allegri también se pronunció sobre las especulaciones, al asegurar que “se encuentra satisfecho en el Milan”.

Recordó, entretanto, que tiene contrato con el club hasta 2027, lo que hace poco probable que asuma el cargo en el banquillo de la ‘casa blanca’, la próxima temporada.

En cuanto a Luka Modrić, vale recapitular que se despidió del Real Madrid en mayo de 2025 como el jugador más laureado en la historia del club, alcanzando un total de 28 títulos oficiales.

El croata superó el récord histórico de Nacho Fernández tras conquistar la Supercopa de Europa en agosto de 2024 y sumó su último trofeo con la Copa Intercontinental en diciembre de ese mismo año.