"A los familiares de las víctimas se les está dando apoyo de forma inmediata": secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil tras explosión en México

La Ciudad de México se encuentra conmocionada tras la explosión de un camión cisterna cargado con 49.500 litros de gas en el distrito de Iztapalapa.

El siniestro, ocurrido recientemente, ha dejado un saldo de nueve muertos y 94 heridos, de los cuales 22 se encuentran en estado crítico.

Miriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, explicó en una entrevista exclusiva para NTN24 las circunstancias del accidente y las medidas que se están tomando.

Según Urzúa, "existe normativas" que regulan las rutas, horarios de entrada y procedimientos de carga y descarga de este tipo de vehículos en la ciudad.

La funcionaria señaló que se está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar si el camión circulaba por una ruta autorizada y en el horario permitido.

"Sobre vías primarias a esa hora no debería haber estado circulando", afirmó, añadiendo que la Fiscalía General de la Ciudad de México está a cargo de la investigación.

Urzúa explicó que la volcadura del vehículo provocó un corte en la cisterna, liberando el gas y formando una nube que eventualmente se incendió, afectando a numerosas personas en la zona.

En cuanto a la atención a las víctimas, Urzúa aseguró que los servicios de emergencia respondieron rápidamente. "17 hospitales en este momento cuentan con personas que están afectadas y que se están atendiendo", informó.

Además, se están proporcionando apoyos para gastos funerarios, traslados y alojamiento de familiares.

La funcionaria también mencionó que se están tomando acciones legales para garantizar que la empresa se haga cargo de las indemnizaciones correspondientes a través de los seguros. Sin embargo, enfatizó que el gobierno está brindando apoyo solidario a las víctimas y sus familias.

“Se está atendiendo a todas las personas en las mejores condiciones de los hospitales que la red de salud del país y del nivel federal y del nivel local tienen, pero afuera de eso también se está atendiendo a los familiares. En este momento se les está dando a aquellos familiares que perdieron a un ser querido los apoyos de forma inmediata para gastos funerarios y los traslados de las personas a sus lugares de origen. También se les está dando un apoyo inteligente”, afirmó.