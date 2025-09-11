NTN24
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Explosión

Aumenta a seis el número de muertos por explosión de un camión con gas en México

septiembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital mexicana, Myriam Urzúa, entregó un nuevo balance.

Las autoridades mexicanas confirmaron que dos personas más murieron por causa de las heridas sufridas durante la explosión de un camión con gas en Ciudad de México, lo que aumenta el número de muertos a seis.

"Tenemos dos personas fallecidas adicionales a las cuatro que se comentó anoche", dijo este jueves Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital mexicana, durante una entrevista con la radio Enfoque Noticias.

o

Por otro lado, Urzúa dijo que una decena de heridos ya fueron dados de alta mientras 21 están en "estado crítico" con quemaduras, algunas de segundo y tercer grado, en más de 70% de su cuerpo. "Tres además están graves", añadió.

El miércoles, la Ciudad de México se vio sacudida por una fuerte explosión de un vehículo que se volcó cuando transportaba alrededor de 50.000 litros de gas en un puente en el distrito de Iztapalapa.

Urzúa dijo en relación al incidente que "se formó una nube tóxica tremenda que finalmente se incendió y provocó el flamazo".

El balance inicial de la alcaldesa Clara Brugada indicó que cuatro personas murieron y 90 personas más resultaron heridas producto de la explosión.

o

Muchos de los heridos fueron trasladados a centros hospitalarios en donde numerosos familiares pasaron la noche a la espera de noticias. Además, varias personas han acudido para llevar bebidas y alimentos a los familiares de los afectados.

Durante su conferencia de prensa diaria, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se trató de un accidente "trágico" que no debe volver a ocurrir.

"No son solamente las sanciones, la reparación del daño, sino también buscar la no repetición", dijo.

Además, aseguró que las instituciones federales encargadas de otorgar permisos para el transporte de sustancias peligrosas revisarán las normativas.

Temas relacionados:

Explosión

Ciudad de México

Gas

Accidente

Camión

