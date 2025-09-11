Momento exacto de la fuerte explosión del camión con gas que deja al menos seis muertos en México

Al menos seis personas han muertos tras la explosión de un camión con gas en una carretera de Ciudad de México y se reportaron también 90 personas heridas que fueron trasladadas a diferentes centros de salud.

Videos de los testigos del accidente captaron el momento en que el gas se convirtió en una poderosa bola de fuego que alcanzó una gran distancia, generando pánico entre los trnaseuntes que buscaron huir de las llamas.

"Tenemos dos personas fallecidas adicionales a las cuatro que se comentó anoche", dijo este jueves a la radio Enfoque Noticias Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la ciudad.

La noche del miércoles, la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó cuatro muertos y divulgó una detallada lista de 90 heridos.

Urzúa dijo que una decena de heridos ya fueron dados de alta mientras 21 están en "estado crítico" con quemaduras, algunas de segundo y tercer grado, en más de 70% de su cuerpo. "Tres además están graves", añadió.

Numerosos familiares de los pacientes pasaron la noche a los hospitales públicos a los que fueron trasladados en espera de noticias. Además, varias personas para llevar bebidas y alimentos a estos familiares.

El camión cargado con el combustible volcó sobre su costado cuando circulaba por un trasitado de cruce de puentes y avenidas.

"Se formó una nube tóxica tremenda que finalmente se incendió y provocó el flamazo", añadió Urzúa al subrayar la necesidad de fortalecer las normativas para el traslado de estas sustancias inflamables.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo durante su conferencia de prensa matutina de este jueves que se trató de un accidente "trágico" que no debe volver a ocurrir.

"No son solamente las sanciones, la reparación del daño, sino también buscar la no repetición", dijo la mandataria.