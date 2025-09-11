NTN24
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Explosión

Momento exacto de la fuerte explosión del camión con gas que deja al menos seis muertos en México

septiembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Explosión en México / FOTO: Captura de pantalla
Explosión en México / FOTO: Captura de pantalla
Aparte de las seis personas fallecidas, se reportaron 90 más heridas que se recuperan en los centros de salud aledaños al accidente.

Al menos seis personas han muertos tras la explosión de un camión con gas en una carretera de Ciudad de México y se reportaron también 90 personas heridas que fueron trasladadas a diferentes centros de salud.

Videos de los testigos del accidente captaron el momento en que el gas se convirtió en una poderosa bola de fuego que alcanzó una gran distancia, generando pánico entre los trnaseuntes que buscaron huir de las llamas.

"Tenemos dos personas fallecidas adicionales a las cuatro que se comentó anoche", dijo este jueves a la radio Enfoque Noticias Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la ciudad.

o

La noche del miércoles, la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó cuatro muertos y divulgó una detallada lista de 90 heridos.

Urzúa dijo que una decena de heridos ya fueron dados de alta mientras 21 están en "estado crítico" con quemaduras, algunas de segundo y tercer grado, en más de 70% de su cuerpo. "Tres además están graves", añadió.

Numerosos familiares de los pacientes pasaron la noche a los hospitales públicos a los que fueron trasladados en espera de noticias. Además, varias personas para llevar bebidas y alimentos a estos familiares.

El camión cargado con el combustible volcó sobre su costado cuando circulaba por un trasitado de cruce de puentes y avenidas.

o

"Se formó una nube tóxica tremenda que finalmente se incendió y provocó el flamazo", añadió Urzúa al subrayar la necesidad de fortalecer las normativas para el traslado de estas sustancias inflamables.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo durante su conferencia de prensa matutina de este jueves que se trató de un accidente "trágico" que no debe volver a ocurrir.

"No son solamente las sanciones, la reparación del daño, sino también buscar la no repetición", dijo la mandataria.

Temas relacionados:

Explosión

Ciudad de México

Camión

Muertes

Accidente

Heridos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos hablando de una irrupción deliberada en territorio no solamente polaco, sino que también de la OTAN": expertos sobre la incursión de drones rusos sobre Polonia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Mientras Maduro mantenga el control, los venezolanos son vulnerables en cualquier parte del mundo”: periodista que denunció supuesto plan del régimen para secuestrarlo

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

NTN24 tuvo acceso a una de las bases clave en el entrenamiento de los marines en EE. UU., mismos que fueron desplegados cerca de las costas de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Estamos ante un nuevo punto de quiebre entre el gobierno francés y la ciudadanía?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

"Estamos viviendo un conflicto absoluto con el único objetivo de desestabilizar a Maduro y alejarlo del poder": expertos analizan postura de EE. UU. frente al régimen venezolano

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Atentado a las Torres Gemelas - Foto AFP
Torres Gemelas

"Ese estruendo todavía lo recuerdo, todavía lo tengo en mi mente": testimonio de la única costarricense sobreviviente del atentado a las Torres Gemelas

Fotos: AFP
Charlie Kirk

FBI revela fotografía del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y pide ayuda a la ciudadanía para identificarlo

Tragedia en México por explosión de camión que trasportaba gas - AFP
Explosión

Aumenta a seis el número de muertos por explosión de un camión con gas en México

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello - EFE
Cartel de Los Soles

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Foto: AFP
Charlie Kirk

FBI ofrece nuevos detalles sobre el asesino de Charlie Kirk; hace pocas horas fue encontrada el arma del ataque

Más de Actualidad

Ver más
Foto de referencia (AFP)
Polonia

Alerta máxima en Europa: Polonia y la OTAN derriban drones rusos que ingresaron al país y denuncian "provocación a gran escala"

Nicolás Maduro - Prensa Presidencial
Despliegue militar de Estados Unidos

Con una maqueta de cartón: Coronel explica a Maduro cómo será la defensa de Venezuela cuando "el enemigo" llegue a La Guaira

Usaron gas lacrimógeno en un torneo de fútbol local / FOTO: Captura de pantalla
Sucesos

Momentos de pánico se vivieron en la final de un torneo de fútbol para veteranos luego de usar un gas lacrimógeno en lugar de bengalas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Horóscopo del 25 al 31 de agosto - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Una semana para refrescar tus emociones y buscar la paz y tranquilidad: predicciones para los signos zodiacales en semana del 25 al 31 de agosto

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, y Vladimir Putin, presidente de Rusia - Fotos: EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

¿Qué tan factible es una reunión entre Putin y Zelenski para negociar la paz entre Rusia y Ucrania?

Marco Rubio con Daniel Noboa en Ecuador. (AFP)
Marco Rubio

"Esta visita de Marco Rubio demuestra el interés de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico": analistas sobre los acuerdos entre ambos países para combatir a las bandas criminales

Foto de referencia (AFP)
Polonia

Alerta máxima en Europa: Polonia y la OTAN derriban drones rusos que ingresaron al país y denuncian "provocación a gran escala"

Nicolás Maduro - Prensa Presidencial
Despliegue militar de Estados Unidos

Con una maqueta de cartón: Coronel explica a Maduro cómo será la defensa de Venezuela cuando "el enemigo" llegue a La Guaira

Usaron gas lacrimógeno en un torneo de fútbol local / FOTO: Captura de pantalla
Sucesos

Momentos de pánico se vivieron en la final de un torneo de fútbol para veteranos luego de usar un gas lacrimógeno en lugar de bengalas

Andrusw Alberto Araujo (i) de Zuliano disputa el balón con Lucas Esquivel de Paranaense. (EFE)
Fútbol venezolano

Equipo europeo contrató quinto futbolista venezolano para su nómina y los fanáticos ya lo llaman La Vinotinto en el Viejo Continente

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal