"A Maduro le están respetando sus derechos, en cambio a mí el Sebin me golpeó, torturó y amenazó con lanzarme al vacío desde un avión privado": exprisionero político

Villca Fernández, exprisionero político venezolano, desterrado de su país por la narco-dictadura, habló en NTN24 sobre la sorprendente operación militar que dio con la captura del tirano Nicolás Maduro.

Al ser consultado sobre lo que sintió al ver las imágenes del dictador esposado siendo trasladado a una cárcel en territorio estadounidense, el ex-preso político dejó una reflexión.

“La imagen de Maduro me llevó a Venezuela al año 2016 cuando fui secuestrado por el Sebin en el estado Mérida, custodiado hasta Caracas, atado de piernas, cuello inmovilizado, y con cientos de funcionarios esperándome como si fuera lo que es Maduro hoy, un narcoterrorista”, recalcó Fernández.

“A Maduro se le están respetando sus derechos, cuando yo iba en el avión privado del Sebin, me golpearon, torturaron y amenazaron con lanzarme al vacío hasta que no diera nombres de otros dirigentes... Lo de ayer es justicia divina, hoy podemos ver a nuestro verdugo ante la justicia. Ojo, él no está siendo juzgado por los crímenes de lesa humanidad cometidos, sino por narcotráfico y terrorismo, seguimos avanzando con las denuncias”, argumentó.

Maduro fue arrestado el 3 de enero de 2026 en Caracas durante una operación militar de gran magnitud realizada por fuerzas estadounidenses.

El presidente Donald Trump confirmó el operativo y señaló que Estados Unidos administrará temporalmente Venezuela hasta lograr una “transición segura”.

Tras su captura, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados primero a Guantánamo y luego a Nueva York, llegando al Aeropuerto Internacional Stewart.

Maduro permanece recluido en una prisión federal de Brooklyn y enfrentará juicio por cargos de narcoterrorismo.