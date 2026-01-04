NTN24
Domingo, 04 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

"A Maduro le están respetando sus derechos, en cambio a mí el Sebin me golpeó, torturó y amenazó con lanzarme al vacío desde un avión privado": exprisionero político

enero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Para Villca Fernández, además desterrado de su país por el chavismo, "Maduro no está siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad cometidos, sino por narcotráfico y terrorismo".

Villca Fernández, exprisionero político venezolano, desterrado de su país por la narco-dictadura, habló en NTN24 sobre la sorprendente operación militar que dio con la captura del tirano Nicolás Maduro.

o

Al ser consultado sobre lo que sintió al ver las imágenes del dictador esposado siendo trasladado a una cárcel en territorio estadounidense, el ex-preso político dejó una reflexión.

“La imagen de Maduro me llevó a Venezuela al año 2016 cuando fui secuestrado por el Sebin en el estado Mérida, custodiado hasta Caracas, atado de piernas, cuello inmovilizado, y con cientos de funcionarios esperándome como si fuera lo que es Maduro hoy, un narcoterrorista”, recalcó Fernández.

o

“A Maduro se le están respetando sus derechos, cuando yo iba en el avión privado del Sebin, me golpearon, torturaron y amenazaron con lanzarme al vacío hasta que no diera nombres de otros dirigentes... Lo de ayer es justicia divina, hoy podemos ver a nuestro verdugo ante la justicia. Ojo, él no está siendo juzgado por los crímenes de lesa humanidad cometidos, sino por narcotráfico y terrorismo, seguimos avanzando con las denuncias”, argumentó.

Maduro fue arrestado el 3 de enero de 2026 en Caracas durante una operación militar de gran magnitud realizada por fuerzas estadounidenses.

El presidente Donald Trump confirmó el operativo y señaló que Estados Unidos administrará temporalmente Venezuela hasta lograr una “transición segura”.

o

Tras su captura, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados primero a Guantánamo y luego a Nueva York, llegando al Aeropuerto Internacional Stewart.

Maduro permanece recluido en una prisión federal de Brooklyn y enfrentará juicio por cargos de narcoterrorismo.

