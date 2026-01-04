NTN24
Domingo, 04 de enero de 2026
Domingo, 04 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

“Estamos hablando del mismo que bailaba salsa mientras la gente era masacrada en las calles”: Lorent Saleh sobre la captura de Maduro

enero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Lorent Saleh, una de las víctimas del régimen venezolano, dialogó sobre la captura de Nicolás Maduro.

Lorent Saleh, exprisionero político y exiliado venezolano, conversó con NTN24 sobre la extracción del dictador Nicolás Maduro.

El exprisionero político comentó que: “Es nuestra oportunidad de celebrar ¿Y por qué hay que celebrar? Porque mientras hablamos, Nicolás Maduro está en una celda y va a enfrentar la justicia”.

“Estamos hablando de la misma persona que ordenó el secuestro, la tortura, el asesinato, la persecución a miles de personas inocentes. El mismo que bailaba salsa mientras la gente era masacrada en las calles. Y que hoy esté en una celda, próximo a estar frente a un tribunal, yo creo que es algo para celebrar y agradecer a quienes hicieron esto posible”, añadió.

Saleh también acotó que los venezolanos “soñábamos con el día en que despertáramos y viéramos que estaban capturando a Maduro y eso pasó”

Y explicó que “aquí en Europa hay quienes quieren jugar al derecho internacional para defender a un dictador Nicolás Maduro”.

o

“¿Si ayer no lo detenían de esa forma quién lo iba a hacer?”, sentenció el invitado.

Además, puntualizó que los venezolanos tienen que movilizarse para defender una transición a la democracia de la mano del presidente electo, Edmundo González, y la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado.

“Para hacer valer ese liderazgo y que Estados Unidos sienta la presión de la población venezolana de que se respete el liderazgo de Edmundo, María Corina y todos los que han luchado por la democracia en Venezuela”, continuó diciendo.

“Maduro es la cabeza, pero es una estructura completa. Es una estructura criminal asesina que pasa también por Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Padrino López y por todas estas personas que son responsable de crímenes graves de lesa humanidad”.

Temas relacionados:

Cae Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro

Régimen de Maduro

Presos políticos en Venezuela

