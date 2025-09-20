NTN24
Sábado, 20 de septiembre de 2025
Violencia

¿A qué se debe el recrudecimiento de la violencia en Tamaulipas, México?

septiembre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Mesa de periodistas
El programa Mesa de Periodistas analizó la situación en la zona con los periodistas Néstor Troncoso, Salvador Frausto y Perla Reséndez.

La escalada de violencia en Tamaulipas ha puesto en alerta, tanto a las autoridades mexicanas como estadounidenses, luego del asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República en ese estado fronterizo.

Dicho hecho, vinculado al combate del huachicol, ha acentuado el temor entre los ciudadanos y provocado que el consulado de Estados Unidos emita alertas de viaje para sus funcionarios.

“Me parece que hay dos factores centrales. Por una parte, toda la disputa por el huachicol en la zona, más el tráfico de drogas, y un reacomodo de los cárteles nacionales”, comentó Frausto.

Por su parte, Troncoso indicó que esta violencia genera un desplazamiento interno forzado, genera el despojo de tierras, genera el tráfico de personas, el secuestro y la desaparición. “No estamos hablando únicamente de grupos que se dedican a una actividad específica”, dijo.

Finalmente, Reséndez argumentó que “se siguen presentando enfrentamientos directos contra la autoridad”.

