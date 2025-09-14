¿Qué hay detrás de la detención de 14 personas ligadas a una red de contrabando de hidrocarburos en México?

El gobierno federal de México ha asestado un duro golpe a una red criminal dedicada al robo y contrabando de combustible a gran escala. Las autoridades detuvieron a 14 personas, entre ellas cinco marinos en activo, funcionarios y empresarios, acusados de robar miles de millones de pesos mediante el tráfico ilegal de hidrocarburos.

La magnitud de la operación quedó en evidencia con el hundimiento de un buque que transportaba 10 millones de litros de combustible robado.

Luis Miguel González, director editorial de El Economista, señaló que "entre 20 y 30 por ciento del mercado nacional de combustibles es mercado negro", citando datos de Petro Intelligence. Esto representaría pérdidas millonarias para el erario público, estimadas en 177 mil millones de pesos.

El caso ha sacudido a la Secretaría de Marina, una de las instituciones que gozaba de mayor confianza ciudadana. Sin embargo, los analistas coinciden en que es importante *distinguir* entre los individuos implicados y la institución en su conjunto.

"Hay que recordar que la Secretaría de Marina tenía o tiene altos índices de confianza de la población", comentó el periodista Ulises Castellanos. No obstante, reconoció que el golpe reputacional para la institución es innegable.

La investigación, que se remonta al sexenio anterior, fue detonada por *operaciones financieras sospechosas* que alertaron a las autoridades. El caso pone de manifiesto la complejidad de las redes de corrupción que operan en México, involucrando a actores del sector público y privado.

Alberto Bello, otro de los expertos consultados, señaló la necesidad de "repensar" el papel de las Fuerzas Armadas en tareas como el control aduanero, así como de revisar la estructura empresarial del sector energético.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido llegar hasta las últimas consecuencias en este caso. Sin embargo, los analistas esperan ver si la investigación alcanzará a personajes de mayor jerarquía tanto en el ámbito gubernamental como empresarial.

La magnitud del problema plantea serios desafíos para México en términos de seguridad nacional y recaudación fiscal. Además, el caso podría tener implicaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos, dada la naturaleza transfronteriza del contrabando de combustible.