María Corina Machado se reunió con Nasry Asfura, presidente electo de Honduras: "una mujer que ha defendido con valentía la libertad y la democracia, liderando con firmeza la lucha contra las ideologías fracasadas"

Luego de la reunión entre la líder democrática venezolana María Corina Machado y el presidente estadounidense, Donald Trump, se llevaron a cabo encuentros de gran importancia para el futuro de Venezuela.

Además de reunirse con legisladores estadounidenses en el Capitolio de Washington DC, Machado sostuvo un encuentro con Nasry Asfura, presidente electo de Honduras.

Tras la reunión, el mandatario electo le dedicó unas sentidas palabras en sus redes sociales:

"Fue un gran honor conversar con María Corina Machado, una mujer que ha defendido con valentía la libertad y la democracia, liderando con firmeza la lucha contra las ideologías fracasadas", dijo.

Y agregó que "su liderazgo trasciende fronteras, ha sostenido la esperanza del pueblo venezolano e inspira a los pueblos de América Latina. Honduras la espera con los brazos abiertos".

Asfura, quien está desde hace varios días de gira por Estados Unidos, se reunió también el lunes con el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, en medio de un pulso político en el país centroamericano tras reñidas elecciones.

El encuentro entre Rubio y Asfura, quien durante la campaña contó con el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, tuvo lugar en la sede del Departamento de Estado.

Un comunicado posterior de la oficina de Rubio señaló que ambos líderes abordaron la "importancia de combatir el crimen transnacional, fortalecer la seguridad regional (...) y acabar con la inmigración ilegal", así como la situación en Venezuela.

Asfura, de 67 años, fue proclamado el 24 de diciembre ganador de las elecciones del 30 de noviembre, marcadas por la intervención de Trump y denuncias de fraude del oficialismo y del candidato derechista Salvador Nasralla, quien fue derrotado por menos de un punto porcentual.

El gobierno saliente de la izquierdista Xiomara Castro promulgó hace dos días un decreto que ordena completar el escrutinio, dado que Asfura fue declarado mandatario electo con 97,8% de los votos. Pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) consideró el lunes "inconstitucionales e ilegales" esas directrices.