Activista Andreína Baduel ofrece balance de prisioneros políticos en Venezuela: "Hay 130 mujeres presas, 140 desaparecidos y más de 80 presos en estado crítico de salud"

La activista de DD. HH. Andreína Baduel, hija del preso político fallecido en manos del régimen Raúl Isaías Baduel, y hermana del actual preso político, Josnar Baduel, continúa denunciando el asedio del régimen madurista contra la familia.

Andreína, es una de esas voces que siguen exigiendo la libertad de todos los prisioneros políticos de la dictadura venezolana.

En reiteradas ocasiones, esta activista ha puesto sobre la mesa las irregularidades que comete la tiranía venezolana, por ejemplo, el traslado a centros penitenciarios peligrosos, la violación de los derechos humanos más fundamentales y la falta de garantías de defensa.

“Lamentablemente, El Helicoide no es solo el único centro de torturas. Sin desacreditar el horror que se sigue viviendo en El Helicoide, el Rodeo ahora es el centro de tortura ejemplarizante, en donde están los extranjeros y tienen perfiles que al régimen le interesa acabar y deshumanizar", dijo Baduel en el canal de las Américas.

“Debemos denunciar que mientras se propician estas excarcelaciones siguen habiendo detenciones arbitrarias, pero, además, hay amenazas constantes a los presos políticos y sus familias de que, si se materializa alguna intervención, ellos van a ser asesinados, sometidos a ejecuciones extrajudiciales y sus familias perseguidas y hostigadas, como es mi caso”, puntualizó.

Para diciembre de 2025, la situación de los presos políticos en Venezuela presenta los siguientes datos y acontecimientos clave:

Cifra actual: Al 15 de diciembre de 2025, la ONG Foro Penal registró un total de 902 presos políticos. De este total, 782 son hombres, 120 mujeres, 728 civiles y 174 militares. Otras organizaciones, como Justicia, Encuentro y Perdón, elevan la cifra a 1,084 detenidos.

Excarcelaciones recientes: Entre el 25 y 26 de diciembre de 2025, el gobierno venezolano confirmó la excarcelación de 99 personas que habían sido detenidas principalmente durante las protestas posteriores a las elecciones de 2024. Las liberaciones se registraron en centros como la cárcel de Tocorón y Las Crisálidas.