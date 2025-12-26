NTN24
Viernes, 26 de diciembre de 2025
Presos políticos

Activista Andreína Baduel ofrece balance de prisioneros políticos en Venezuela: "Hay 130 mujeres presas, 140 desaparecidos y más de 80 presos en estado crítico de salud"

diciembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Baduel habló en el programa La Tarde de NTN24 sobre incesante persecución del régimen madurista sobre opositores venezolanos.

La activista de DD. HH. Andreína Baduel, hija del preso político fallecido en manos del régimen Raúl Isaías Baduel, y hermana del actual preso político, Josnar Baduel, continúa denunciando el asedio del régimen madurista contra la familia.

Andreína, es una de esas voces que siguen exigiendo la libertad de todos los prisioneros políticos de la dictadura venezolana.

En reiteradas ocasiones, esta activista ha puesto sobre la mesa las irregularidades que comete la tiranía venezolana, por ejemplo, el traslado a centros penitenciarios peligrosos, la violación de los derechos humanos más fundamentales y la falta de garantías de defensa.

“Lamentablemente, El Helicoide no es solo el único centro de torturas. Sin desacreditar el horror que se sigue viviendo en El Helicoide, el Rodeo ahora es el centro de tortura ejemplarizante, en donde están los extranjeros y tienen perfiles que al régimen le interesa acabar y deshumanizar", dijo Baduel en el canal de las Américas.

“Debemos denunciar que mientras se propician estas excarcelaciones siguen habiendo detenciones arbitrarias, pero, además, hay amenazas constantes a los presos políticos y sus familias de que, si se materializa alguna intervención, ellos van a ser asesinados, sometidos a ejecuciones extrajudiciales y sus familias perseguidas y hostigadas, como es mi caso”, puntualizó.

Para diciembre de 2025, la situación de los presos políticos en Venezuela presenta los siguientes datos y acontecimientos clave:

Cifra actual: Al 15 de diciembre de 2025, la ONG Foro Penal registró un total de 902 presos políticos. De este total, 782 son hombres, 120 mujeres, 728 civiles y 174 militares. Otras organizaciones, como Justicia, Encuentro y Perdón, elevan la cifra a 1,084 detenidos.

Excarcelaciones recientes: Entre el 25 y 26 de diciembre de 2025, el gobierno venezolano confirmó la excarcelación de 99 personas que habían sido detenidas principalmente durante las protestas posteriores a las elecciones de 2024. Las liberaciones se registraron en centros como la cárcel de Tocorón y Las Crisálidas.

"Estamos a horas de Nochebuena y son más de mil familias que van a tener sus mesas vacías, porque va a faltar alguien": activista de DD.HH. sobre presos políticos en Venezuela

Activista Andreína Baduel ofrece balance de prisioneros políticos en Venezuela: "Hay 130 mujeres presas, 140 desaparecidos y más de 80 presos en estado crítico de salud"

"Mi madre se encuentra en riesgo por su condición de salud": hija de preso político en Venezuela

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

"Estamos hablando ya realmente de un genocidio": analista sobre ataque de EE.UU. contra el Estado Islámico en Nigeria

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

