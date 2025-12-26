Educadores, médicos y menores de edad entre los presos políticos que recibieron libertad condicional en Venezuela: Esta es la lista verificada por una ONG
Aunque el régimen de Maduro emitió un comunicado en el que ratifica las acusaciones contra este grupo de personas, aseguró que ha otorgado medidas cautelares a unas cien de ellas, pero la organización Foro Penal solo ha podido confirmar 45, menos de la mitad.
Todas estas personas fueron detenidas por agentes del régimen en medio de protestas contra el fraude electoral del 28 de julio del 2024, cuando ganó la presidencia de la República el opositor Edmundo González (impulsado por María Corina Machado), pero que el CNE atribuyó a Maduro sin mostrar las pruebas.
Sin embargo, en el comunicado del Ministerio de prisiones, se alega que los detenidos participaron "en los hechos de violencia e incitación al odio, posteriores a la jornada electoral del pasado 28 de julio de 2024, acciones orientadas a desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano y a socavar la paz de la Nación".
Durante la represión contra civiles más cruda que haya cometido el régimen, se detuvo a más de 2 mil personas y fueron asesinadas 23.
Desde entonces, distintas organizaciones de derechos humanos han exigido la libertad plena de los detenidos, casi todos bajo cargos que implican pena máxima como "terrorismo, traición a la Patria y instigación al odio", sin pruebas contundentes.
Entre el grupo de beneficiados están, por ejemplo la educadora Carmen Salazar, del estado Yaracuy, la médico internista Marggie Orozco del Táchira y tres adolescentes: Luisneidel Zúñiga, Ángel González y Abraham Rivero, detenidos en el retén de La Guaira.
Los beneficiados están bajo cargos y deberán presentarse periodicamente ante los tribunales que correspondan.
A continuación la lista completa de los presos políticos que recibieron medidas sustitutivas de libertad:
1 MARIA ELENA BECERRA CHACON
2 ANDREW JHOSEP MORALES YNOJOSA
3 LUIS EDUARDO PEROZO PIÑERO
4 CARLA MILEIBY GONZALEZ RODRIGUEZ
5 MICHELLE DALEISKA RODRIGUEZ GONZALEZ
6 ORIEL DAVID GONZALEZ MACHADO
7 ISRAAM DANIEL CHIRINOS GOYO
8 ALEXANDER DE JESUS LARA FIGUEREDO
9 JOSWIL ENYELBETH PARRA
10 VENUS NINOSKA NAVA FUENMAYOR
11 WILLIAM DE JESUS RADAELLI MIJARES
12 RUPERTO ANTONIO CONTRERAS
13 MARGGIE XIOMARA OROZCO TAPIAS
14 JENNY ELIZABETH NUÑEZ RIVERA
15 ALAYNE DEL PILAR RANGEL GOMEZ
16 D.A.R.M. (Iniciales en el documento)
17 L.A.Z.P. (Iniciales en el documento)
18 A.G.G.M. (Iniciales en el documento)
19 CARMEN SALAZAR
20 ANDRES JESUS CONTRERAS LOPEZ
21 LUIS ZULEY MARCANO GUERRA
22 REINALDO MIGUEL RIVERA AGUILERA
23 ROSMAYER YENIMAR CASTILLO COLMENAREZ
24 STEFANY LOURDES DIAZ COLMENAREZ
25 MARIELBA DELGADO DE RODRIGUEZ
26 LAURA VIRGINIA COLMERARES TERAN
27 ORNELLA LAIDY SILVA ALVAREZ
28 ELEAZAR JOSE ROSSELL YANCE
29 DIEGO ALEJANDRO CHACON BENITEZ
30 JESUS GABRIEL JIMENEZ ARGUINZONES
31 ALFREDO ALEJANDRO RONDON BETANCOURT
32 FRANK ALEXANDER REVILLA ALVARADO
33 CARLOS JESUS MONTAÑO ALBARRAN
34 JAVIER JOSE RIOS FAJARDO
35 SALVADOR DE JESUS COLINA CORDERO
36 WINDER BELLORIN GARCIA
37 RUBEN DARIO YELAS NAVARRO
38 FRANCISCO CARIELLO
39 DEIBY ENRIQUE CHIQUITO CAMACHO
40 FEDERICO GONZALEZ
41 DANIEL JESUS ACACIO COELLO
42 EDUARK LEONARDO RAMIREZ
43 YARELY TRINIDAD REINA RODRIGUEZ
44 ANNY ISABEL MOLINA VASQUEZ
45 JESUS FRANCISCO GOMEZ GONZALEZ