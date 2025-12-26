"Es difícil entender que a estas alturas existan personas que puedan justificar al régimen cubano": activista José Daniel Ferrer

Hasta la fecha, la cifra de presos políticos en Cuba ha alcanzado una marca histórica. De acuerdo con el más reciente reporte de la ONG Prisoners Defenders, se registran 1,192 prisioneros políticos en la isla caribeña.

Cuba 2025: entre apagones y represión

El 9 de diciembre de 2025 se registraron protestas en La Habana (municipios como Marianao, Regla y Alamar) motivadas por la falta de servicios básicos.

La crisis energética tiene a la población en una constante intriga. De hecho, la Unión Eléctrica (UNE) ha dado a conocer el déficit de generación que supera los 2,000 MW.

Se estima que el 60% del país se encuentra sin electricidad simultáneamente durante los horarios de mayor demanda.

Ante este panorama, la respuesta de la dictadura controlada por el sucesor de los hermanos Castro, Miguel Díaz-Canel, ha sido la criminalización de la disidencia y el despliegue de fuerzas de seguridad para contener los focos de rebelión.

A propósito de este asunto, José Daniel Ferrer, activista cubano, símbolo para la libertad y la democracia en Cuba, exiliado en Forida, Estados Unidos, habló en el programa La Noche de NTN24.

“El Castro - comunismo ha hundido a nuestra nación...Resistan (cubanos), mantengan firme su esperanza, una Cuba libre es posible, la podemos liberar y reconstruirla”, indicó el entrevistado.

“Debemos trabajar juntos en unidad, los cubanos que están dentro (De Cuba) y los que están fuera, porque juntos somos fuertes y somos más... Es difícil entender que a estas alturas existan personas, intelectuales, estudiantes universitarios que puedan justificar al régimen cubano... Los periodistas, los activistas, los defensores de los derechos humanos van a prisión”, complementó.

Entretanto, organizaciones independientes han documentado más de 2,000 violaciones de derechos humanos en lo que va de año.

Noviembre de 2025, por ejemplo, cerró con al menos 100 incidentes específicos contra la libertad de prensa, consolidando una tendencia al alza en la represión.