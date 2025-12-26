NTN24
Viernes, 26 de diciembre de 2025
Viernes, 26 de diciembre de 2025
Cuba

"Es difícil entender que a estas alturas existan personas que puedan justificar al régimen cubano": activista José Daniel Ferrer

diciembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Cubanos cargan sus celulares con una generador eléctrico improvisado / Fachada de una estructura en zona popular de Cuba - Fotos: AFP
Cubanos cargan sus celulares con una generador eléctrico improvisado / Fachada de una estructura en zona popular de Cuba - Fotos: AFP
Organizaciones independientes han documentado más de 2,000 violaciones de derechos humanos en lo que va de año en la isla caribeña.

Hasta la fecha, la cifra de presos políticos en Cuba ha alcanzado una marca histórica. De acuerdo con el más reciente reporte de la ONG Prisoners Defenders, se registran 1,192 prisioneros políticos en la isla caribeña.

o

Cuba 2025: entre apagones y represión

El 9 de diciembre de 2025 se registraron protestas en La Habana (municipios como Marianao, Regla y Alamar) motivadas por la falta de servicios básicos.

La crisis energética tiene a la población en una constante intriga. De hecho, la Unión Eléctrica (UNE) ha dado a conocer el déficit de generación que supera los 2,000 MW.

o

Se estima que el 60% del país se encuentra sin electricidad simultáneamente durante los horarios de mayor demanda.

Ante este panorama, la respuesta de la dictadura controlada por el sucesor de los hermanos Castro, Miguel Díaz-Canel, ha sido la criminalización de la disidencia y el despliegue de fuerzas de seguridad para contener los focos de rebelión.

o

A propósito de este asunto, José Daniel Ferrer, activista cubano, símbolo para la libertad y la democracia en Cuba, exiliado en Forida, Estados Unidos, habló en el programa La Noche de NTN24.

“El Castro - comunismo ha hundido a nuestra nación...Resistan (cubanos), mantengan firme su esperanza, una Cuba libre es posible, la podemos liberar y reconstruirla”, indicó el entrevistado.

“Debemos trabajar juntos en unidad, los cubanos que están dentro (De Cuba) y los que están fuera, porque juntos somos fuertes y somos más... Es difícil entender que a estas alturas existan personas, intelectuales, estudiantes universitarios que puedan justificar al régimen cubano... Los periodistas, los activistas, los defensores de los derechos humanos van a prisión”, complementó.

Entretanto, organizaciones independientes han documentado más de 2,000 violaciones de derechos humanos en lo que va de año.

Noviembre de 2025, por ejemplo, cerró con al menos 100 incidentes específicos contra la libertad de prensa, consolidando una tendencia al alza en la represión.

Temas relacionados:

Cuba

José Daniel Ferrer

La Habana

Miguel Díaz-Canel

Fidel Castro

Raúl Castro

Dictadura

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es difícil entender que a estas alturas existan personas que puedan justificar al régimen cubano": activista José Daniel Ferrer

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El asesinato político nuevamente se ha insertado por los puestos de poder en México”: experto frente a la crítica situación de violencia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Mi madre se encuentra en riesgo por su condición de salud": hija de preso político en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos hablando ya realmente de un genocidio": analista sobre ataque de EE.UU. contra el Estado Islámico en Nigeria

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
El USS Gerald Ford desplegado en el Caribe - Imágenes satelitales de Planet Labs PBC proporcionadas por AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Desde el espacio: así se ve el portaaviones USS Gerald Ford en el Caribe con al menos 40 aviones de combate en cubierta

Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Claudia Sheinbaum | Foto EFE
Claudia Sheinbaum

El llamado que le hizo Claudia Sheinbaum a la ONU sobre Venezuela: “Que asuma su papel”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Los venezolanos somos una nación liberal

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
El USS Gerald Ford desplegado en el Caribe - Imágenes satelitales de Planet Labs PBC proporcionadas por AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Desde el espacio: así se ve el portaaviones USS Gerald Ford en el Caribe con al menos 40 aviones de combate en cubierta

Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Claudia Sheinbaum | Foto EFE
Claudia Sheinbaum

El llamado que le hizo Claudia Sheinbaum a la ONU sobre Venezuela: “Que asuma su papel”

imagen referencial
Cristina Fernández de Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner fue operada de una apendicitis en Argentina

Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami (EE.UU.) - Foto: EFE
Miami

La demócrata Eileen Higgins se convierte en alcaldesa de Miami tras 30 años de derrotas de su partido

Foto: Departamento de Seguridad Nacional (@DHSgov)
Guardia Costera

EE. UU. compartió impactante video de la Guardia Costera interceptando un bote con varias toneladas de cocaína en el pacífico: "la mayor interdicción en altamar en más de 18 años"

Compras navideñas - Fotos de referencia Canva
Estudio

¿Le aparece publicidad en su celular de temas de los que habla en voz alta? Estudio revela que este fenómeno se amplifica en diciembre

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre