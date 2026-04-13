Presidente de Francia se reunió con María Corina Machado: "Hemos hablado de la importancia de lograr en Venezuela una transición democrática"

María Corina Machado, la líder de la democracia y Nobel de Paz de Venezuela, se reunió con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, este lunes 13 de abril en el Palacio del Elíseo.

El encuentro fue confirmado por Macron con un mensaje en su cuenta de X en el que aseguró que dialogó con Machado sobre la importancia de una transición política en el país.

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“He recibido a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Juntos, hemos hablado de su compromiso con la libertad y la importancia de lograr en Venezuela una transición democrática, pacífica y respetuosa de la voluntad de su pueblo”, escribió.

El mensaje estuvo acompañado de una fotografía del mandatario frente a la líder democrática venezolana, quien vestía un traje azul.

En un mensaje en la misma red social, Machado agradeció a Macron, así como al pueblo de Francia, “por su firme apoyo a la transición a la democracia y a la Libertad de Venezuela”.

“Hemos recorrido una travesía larga y dolorosa, y finalmente, estamos muy cerca de la Libertad. Venezuela será una nación de hombres y mujeres libres e iguales, próspera, segura y fraterna”, añadió.

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En medio de su gira por Europa, Machado también llegará a España en donde sostendrá un encuentro con sus compatriotas el próximo sábado en horas de la tarde-noche de Madrid.

De acuerdo con la información compartida por medio de las redes sociales de Comando Con Vzla, se tiene previsto el desarrollo del encuentro en la Puerta del Sol a las 18:00.

Además, Machado estará junto al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, quien desde mediados de 2025 se encuentra exiliado en España.

Durante su estancia en la capital española, Machado recibirá la Llave de Oro del ayuntamiento de Madrid.