Jueves, 02 de octubre de 2025
El Helicoide

"Afuera había risas mientras adentro hay personas que están viviendo un infierno": hija de preso político sobre acto de fuegos artificiales en el Helicoide

octubre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Nohelia Rocío Álvarez, hija del preso político Noel Álvarez, conversó sobre acto de fuegos artificiales en el Helicoide.

Crece la indignación por el uso del Helicoide, considerado el peor centro de desapariciones y torturas en América Latina, como un escenario para darle un inicio anticipado a la Navidad.

En horas de la noche del miércoles se registró un acto de fuegos artificiales desde El Helicoide para darle la bienvenida a la Navidad adelantada por decreto por Nicolás Maduro.

Para hablar sobre este tema, Nohelia Rocío Álvarez, hija del preso político Noel Álvarez, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

En la entrevista, la invitada señaló “como familiar de un preso político fue realmente desgarrador ver como el régimen festeja con bombos y platillos en un lugar donde hay tanto sufrimiento y tanto dolor”.

Y añadió que “es increíble como afuera había risas mientras adentro hay personas que están viviendo un infierno”.

Además, la hija del preso político Noel Álvarez afirmó que le duele mucho tener que imaginar “lo que pueden sufrir mi padre y todos los presos políticos allá adentro cuando es un irrespeto a su dignidad”.

Sobre su padre, comentó que “no encuentro una razón por la que mi padre esté allí detenido, salvó que su voz y liderazgo pudieran ser considerados como una amenaza”.

“En Venezuela hoy en día hablar de libertad y democracia es un delito”, puntualizó Nohelia, quien también afirmó que los cargos contra su padre son una “burla”.

"Afuera había risas mientras adentro hay personas que están viviendo un infierno": hija de preso político sobre acto de fuegos artificiales en el Helicoide

