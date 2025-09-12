NTN24
Viernes, 12 de septiembre de 2025
Charlie Kirk

Agente retirado del FBI revela los errores que habrían sido determinantes en el asesinato de Charlie Kirk

septiembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Análisis de Nelson Barbosa, agente retirado del FBI, en El Informativo USA de NTN24.

En la noche del jueves las autoridades identificaron a Tyler Robinson, de 22 años, como el presunto asesino de Charlie Kirk.

"Lo atrapamos", dijo Spencer James Cox, gobernador de Utah, a los medios y especificó que el arresto se realizó después de que uno de los familiares de Robinson contactara a un amigo, quien luego contactó a la policía.

El familiar entrevistado por los investigadores afirmó que Robinson se había vuelto más político recientemente y hablaba despectivamente de Kirk, según declaró Cox a la prensa.

Robinson fue detenido unas 33 horas después del asesinato de Kirk, según declaró el director del FBI Kash Patel a los periodistas.

Kirk, aliado cercano del presidente estadounidense Donald Trump, murió tras el impacto moral de una sola bala mientras hablaba en el escenario de un anfiteatro al aire libre en la Universidad del Valle de Utah el miércoles.

Nelson Barbosa, agente retirado del FBI, analiza el asesinato de Kirk en El Informativo USA de NTN24.

Barbosa habló de los "múltiples errores" que habrían sido determinantes para el asesinato del joven activista.

