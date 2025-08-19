NTN24
Martes, 19 de agosto de 2025
Detención

Agentes de ICE detuvieron a tiktoker colombiana durante transmisión en vivo en Los Ángeles

agosto 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Captura de video
Captura de video
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la mujer “fue condenada por conducir bajo la influencia del alcohol en Los Ángeles”.

Una tiktoker inmigrante de origen colombiano fue arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) mientras transmitía en vivo desde una automóvil en Los ángeles, California.

Se trata de Leidy Tatiana Mafla Martínez, quien fue detenida el pasado viernes 15 de agosto por agentes de dicha agencia federal durante un caótico operativo que fue captado por una persona que transitaba por el lugar.

Mafla Martínez, que regularmente publica contenido en sus redes sociales sobre asuntos migratorios para decenas de miles de seguidores, se encontraba en una trasmisión en vivo y suplicaba a los agentes del ICE antes de ser arrestada, según la cadena CNN.

El video aficionado de la persona que transitaba por el sitio muestra a los agentes de ICE sacando a la creadora de contenido del asiento de pasajeros antes de su detención.

En una publicación en su cuenta de X, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) describió a la colombiana como una “extranjera indocumentada” quien fue “condenada por conducir bajo la influencia del alcohol”.

“Leidy Tatiana Mafla-Martínez es una extranjera indocumentada de origen colombiano que fue condenada por conducir bajo la influencia del alcohol en Los Ángeles. Martínez ingresó al país en 2022 y fue liberada por el gobierno de Biden”, escribió.

Además, el DHS agregó: “Bajo la presidencia de Donald Trump, si usted infringe la ley, afrontará las consecuencias”.

En una declaración a CNN, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, aseguró que la mujer será retenida bajo custodia del ICE “en espera de procedimientos de deportación”.

Al momento de su arresto, la influencer experimentó dificultad para respirar y recibió tratamiento médico, según McLaughlin.

Al aparecer, Mafla Martínez está bajo custodia en la Instalación Regional de Detención Imperial en Calexico, California.

Desde que Donald Trump llegó al poder en enero de 2025 ha puesto en marcha muchas de sus políticas para frenar la migración ilegal, llevando a cabo arrestos de indocumentados a lo largo del país.

