"Secuestraron a los tripulantes y se robaron el barco. Ladrones; así no van a poder": Maduro sobre la incautación del buque petrolero

Este miércoles la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Guardia Costera de Estados Unidos, ejecutaron la incautación de un buque petrolero utilizado para transportar petróleo sancionado procedente de Venezuela e Irán.

El petrolero de nombre Skypper intentó ocultar su ubicación al emitir datos de localización falsos, según la información satelital.

Aunque el mismo miércoles no emitió un pronunciamiento al respecto, Nicolás Maduro habló en un acto público del caso, al que calificó como un robo y amenazó con acciones legales.

"Ayer hicieron un acto absolutamente criminal e ilegal cuando procedieron a un asalto militar, secuestro y robo, como piratas del Caribe, a una nave mercantil comercial civil privada. Una nave de paz, que fue asaltada ya casi agarrando el Atlántico, no fue en las costas de Venezuela, fue arriba, mucho más al norte de Trinidad y Tobago, hacia las islas de Granada ya, agarrando el Atlántico", dijo.

Además denunció que nada de sabe de los tripulantes del barco. "A esta hora que les hablo los tripulantes de esa nave, de ese barco que llevaba a los mercados internacionales 1.900.000 barriles de petróleo, que lo pagaron en Venezuela, porque todo el que saque petróleo primero lo paga, están secuestrados, están desaparecidos, nadie sabe dónde están".

"Secuestraron a los tripulantes, se robaron el barco y han inaugurado una nueva era, la era de la piratería naval criminal en el Caribe. Así que Venezuela rechaza en todas sus partes esa acción de piratería criminal contra todo el Caribe".

"He dado las instrucciones suficientes para que en todas las instancias se hagan las debidas acciones legales, diplomáticas y tomen las medidas porque Venezuela va a asegurar todas las naves para garantizar el libre comercio de su petróleo al mundo".

El diario The New York Times informó que una imagen de satélite captada el 18 de noviembre muestra al buque atracado en la terminal petrolera José , al oriente de Venezuela, mientras que su transpondedor indicaba que se encontraba en otro lugar.

La fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, aseveró que durante varios años, el buque petrolero incautado"ha estado sujeto a sanciones por parte de Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras".

Pero Maduro insistió en que Estados Unidos lo hizo por "robar el petróleo, el asfalto, el gas de Venezuela. Así mismo es. Pero le decimos, ladrón, ladrón, lejos de aquí. Y no van a poder. Así es".