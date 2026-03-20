Agentes retienen al empresario y presidente de los Tiburones de La Guaira Wilmer Ruperti, cercano al régimen venezolano

Agentes del régimen venezolano, que hoy controla Delcy Rodríguez, tienen retenido al empresario Wilmer Ruperti.

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De acuerdo con información de medios venezolanos, recogida por la agencia Reuters, el magnate permanece bajo custodia de la policía de inteligencia venezolana, después de haber sido convocado a una reunión.

El bufete de abogados Winston & Strawn indicó este viernes que a Ruperti se le pidió presentarse a un encuentro con funcionarios de inteligencia alrededor de la 1:00 p. m. (hora local) del jueves.

Asimismo, el despacho jurídico manifestó que, aunque su equipo de seguridad fue retenido inicialmente y luego liberado, el empresario continúa retenido y, hasta el momento, el régimen no ha explicado las razones de la medida.

“Estamos preocupados por su bienestar”, señaló la firma en declaraciones enviadas a Reuters.

Días antes, al magnate se le vio festejando la histórica victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Ruperti, empresario del transporte marítimo y del sector energético con cercanía al régimen venezolano, ganó notoriedad tras colaborar en el traslado de combustible hacia el país durante el paro de 2002-2003 en la estatal PDVSA.

Dicha participación fortaleció su relación con la administración del entonces presidente Hugo Chávez.

En cuanto al colectivo, Ruperti es famoso por ser propietario de los Tiburones de La Guaira, equipo de béisbol profesional venezolano, que se coronó campeón de la LVBP en 2024 y de la Serie del Caribe ese mismo año.