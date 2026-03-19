El MVP del Clásico Mundial deja picantes declaraciones tras la corona de su combinado nacional: "En la camisa decía Venezuela, no Latinoamérica"

El beisbolista venezolano Maikel García “no se guardó nada” en cuanto a rivalidad se trata, luego de que Venezuela conquistara el Clásico Mundial.

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Al ser consultado en diferentes ocasiones, el MVP dejó unas picantes declaraciones tras la corona de su combinado nacional.

Entre las palabras que más han resonado aparece: “En la camisa decía Venezuela, no Latinoamérica, ya lo dije antes y no lo entendieron".

Contexto: Desde que se supo que la final sería Venezuela vs. Estados Unidos, fanáticos y periodistas de países potencia del 'deporte del diamante' como Puerto Rico y República Dominicana se pusieron del lado del conjunto que comanda Omar López.

No obstante, García restó importancia a ese acompañamiento, pues a su juicio, él trabajó no para representar a Latinoamérica, sino por Venezuela.

Una vez finalizado el compromiso, el MVP (Most Valuable Player - Jugador Más Valioso), también dijo: “La próxima vez que hagan un ranking del Clásico Mundial, Venezuela es el número uno, los demás después que se arreglen".

Al margen de lo expresado por García, vale añadir que Venezuela se convirtió en el primer país sudamericano en alzar el trofeo del WBC.

La Vinotinto de béisbol venció a Estados Unidos (uno de los países anfitriones del torneo) en el LoanDepot Park de Miami, de forma dramática.

En un trámite súper ajustado, los de Omar López encontraron el ‘camino de la gloria’ 3 carreras por 2.