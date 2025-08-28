Aparecen en Ecuador gigantes pancartas con imágenes de las recompensas que Estados Unidos ofrece por información de Nicolás Maduro

Pancartas con mensajes en contra del régimen de Nicolás Maduro aparecieron recientemente en el norte de Quito, capital de Ecuador, generando sorpresa entre los transeúntes.

Según reportó el medio local Primicias, los carteles fueron visibles el lunes 25 de agosto en un puente peatonal ubicado sobre el bulevar de la avenida de las Naciones Unidas, una zona comercial y financiera de alto tráfico.

Los carteles reproducían el diseño y colores originales de los afiches emitidos por el gobierno de Estados Unidos, que ofrece millonarias recompensas por información que permita capturar a Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios del chavismo.



En ellos se destacaban montos de hasta 50 millones de dólares por Maduro, 25 millones por Diosdado Cabello (ministro del Interior) y una suma similar por Vladimir Padrino López, jefe del Ejército venezolano.

Al lado de las pancartas, un grupo de ciudadanos venezolanos también se congregó en el lugar con altavoces, lanzando consignas contra el régimen chavista.

Una de las pancartas estaba firmada por el colectivo Voluntad Popular y decía: “Miles de venezolanos, en estos momentos, están presos y siendo torturados por el régimen de Nicolás Maduro. ¡No están solos! ¡Venezuela, seguimos contigo!”

El mensaje no se limitó a Quito. En la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela también se había reportado la aparición de una valla con contenido similar. El cartel fue instalado en la Autopista Internacional, a la altura de Villa del Rosario (Norte de Santander), pero fue retirado poco después de su colocación.

El encargado de desmontarlo, José Alexander Sierra, administrador del espacio publicitario, afirmó que recibió amenazas de muerte tras la aparición del cartel, el cual según explicó fue colocado sin su autorización.

“La alcaldía me llamó y fui de inmediato a retirarlo … temo por mi vida”, declaró Sierra. Indicó además que ya interpuso una denuncia ante las autoridades para solicitar acompañamiento y protección.

Finalmente, las tensiones entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Donald Trump no cesan, puesto que el mandatario estadounidense ha desplegado buques y soldados en el Caribe cerca de las aguas del país venezolano.