NTN24
Jueves, 28 de agosto de 2025
Jueves, 28 de agosto de 2025
Recompensa por Maduro

Aparecen en Ecuador gigantes pancartas con imágenes de las recompensas que Estados Unidos ofrece por información de Nicolás Maduro

agosto 28, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Nuevas pancartas contra el régimen de Nicolás Maduro aparecen en Quito | Foto Canva
Nuevas pancartas contra el régimen de Nicolás Maduro aparecen en Quito | Foto Canva
Al lado de las pancartas, un grupo de ciudadanos venezolanos también se congregó en el lugar con altavoces, lanzando consignas contra el régimen madurista.

Pancartas con mensajes en contra del régimen de Nicolás Maduro aparecieron recientemente en el norte de Quito, capital de Ecuador, generando sorpresa entre los transeúntes.

o

Según reportó el medio local Primicias, los carteles fueron visibles el lunes 25 de agosto en un puente peatonal ubicado sobre el bulevar de la avenida de las Naciones Unidas, una zona comercial y financiera de alto tráfico.

Los carteles reproducían el diseño y colores originales de los afiches emitidos por el gobierno de Estados Unidos, que ofrece millonarias recompensas por información que permita capturar a Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios del chavismo.


En ellos se destacaban montos de hasta 50 millones de dólares por Maduro, 25 millones por Diosdado Cabello (ministro del Interior) y una suma similar por Vladimir Padrino López, jefe del Ejército venezolano.

o

Al lado de las pancartas, un grupo de ciudadanos venezolanos también se congregó en el lugar con altavoces, lanzando consignas contra el régimen chavista.

Una de las pancartas estaba firmada por el colectivo Voluntad Popular y decía: “Miles de venezolanos, en estos momentos, están presos y siendo torturados por el régimen de Nicolás Maduro. ¡No están solos! ¡Venezuela, seguimos contigo!

El mensaje no se limitó a Quito. En la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela también se había reportado la aparición de una valla con contenido similar. El cartel fue instalado en la Autopista Internacional, a la altura de Villa del Rosario (Norte de Santander), pero fue retirado poco después de su colocación.

El encargado de desmontarlo, José Alexander Sierra, administrador del espacio publicitario, afirmó que recibió amenazas de muerte tras la aparición del cartel, el cual según explicó fue colocado sin su autorización.

“La alcaldía me llamó y fui de inmediato a retirarlo … temo por mi vida”, declaró Sierra. Indicó además que ya interpuso una denuncia ante las autoridades para solicitar acompañamiento y protección.

o

Finalmente, las tensiones entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Donald Trump no cesan, puesto que el mandatario estadounidense ha desplegado buques y soldados en el Caribe cerca de las aguas del país venezolano.

Temas relacionados:

Recompensa por Maduro

Ecuador

Quito

Regimen chavista

Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Solo los tres destructores en conjunto son más letales que la armada de cualquier país de América Latina": experto sobre despliegue de EE. UU. cerca de Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El tema de Venezuela es central en la agenda de Marco Rubio”: analista internacional sobre visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a México

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Presidente Dina Boluarte anuncia proyecto de ley para la defensa de la soberanía nacional: "Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Evidentemente hay un delito de secuestro": analistas sobre militares retenidos en el departamento del Guaviare, Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Ambos personajes son polémicos y muy criticados”: analista tras pelea entre legisladores en el Congreso de México

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Analistas explican impacto en el gobierno de Trump de orden judicial que exige el cierre del centro de detención Alligator Alcatraz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Tiroteo en Minneapolis - Foto: EFE
Tiroteo

Varios heridos, incluidos niños, en grave tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Incautación de la Guardia Costera de EE. UU. - Foto EFE
Estados Unidos y Venezuela

Imágenes impactantes muestran cómo opera la Guardia Costera estadounidense frente a las costas de Venezuela en un histórico operativo del mayor decomiso de drogas

Buques de guerra de Estados Unidos y canciller venezolano Yvan Gil - AFP y EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela pidió apoyo a la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que catalogó como "atentando contra la paz"

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Buques de guerra de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Este es el poder real de los ocho buques de guerra desplegados por Estados Unidos en el Mar Caribe

Más de Actualidad

Ver más
Bloqueo Twitter - EFE
Censura en Venezuela

"El venezolano está aún más desinformado de lo que ya estaba": director de Ve Sin Filtro sobre la censura en el entorno digital en Venezuela

María Claudia Tarazona, habla junto a sus hijas | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"Romper una familia, quitarle a una esposa su esposo y a unos hijos un padre, es el acto de maldad más grande": María Claudia Tarazona en misa exequial de Miguel Uribe

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel / Habitantes de Gaza en medio de la guerra entre Hamás e Israel - Fotos de referencia: EFE
ONU

Consejo de Seguridad de la ONU celebra reunión de urgencia sobre plan de Israel para tomar Gaza

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Javier Milei, presidente de Argentina / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos de referencia: EFE
Cartel de Los Soles

"Es un país más que le da la espalda, Maduro está cada vez más aislado": periodistas analizan en NTN24 la postura del gobierno argentino frente al Cartel de los Soles

Richard Ríos recibe elogios por la prensa de Portugal, tras su gran actuación en el juego ante el Fenerbahce - Foto: EFE
Richard Ríos

La prensa portuguesa se despacha en elogios hacia Richard Ríos tras su gran actuación en Champions League: “Uno de los mejores jugadores”

Bloqueo Twitter - EFE
Censura en Venezuela

"El venezolano está aún más desinformado de lo que ya estaba": director de Ve Sin Filtro sobre la censura en el entorno digital en Venezuela

Aranceles de Donald Trump - Foto: EFE
Aranceles

“Los aranceles podrían afectar ciertos mercados de América Latina”: experto sobre la imposición del gravamen a varios países

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia - Foto: EFE
Juicio contra Álvaro Uribe

"Reafirma el sesgo político del proceso y en la decisión de la juez": Rafael Nieto, exviceministro de Justicia de Colombia, sobre condena en contra de Álvaro Uribe

Juicio de Álvaro Uribe - EFE y Canva
Juicio

¿Son válidas las pruebas presentadas en el juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe?

María Claudia Tarazona, habla junto a sus hijas | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"Romper una familia, quitarle a una esposa su esposo y a unos hijos un padre, es el acto de maldad más grande": María Claudia Tarazona en misa exequial de Miguel Uribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano